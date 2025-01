Miłość i nadzieja. Feraye postawi niewidomemu mężowi ultimatum. Chodzi o Zeynep!

Spis treści

Miłość i nadzieja. Feraye postawi Bülentowi jeden warunek. Chodzi o Zeynep!

Małżeństwo Bülenta z serialu "Miłość i nadzieja" już od jakiegoś czasu wisi na włosku. Przypomnijmy, że Feraye w sylwestrową noc poinformowała męża o tym, że chce się z nim rozwieść, a niedługo potem rzuciła mu papiery rozwodowe na biurko. W międzyczasie z domu wyprowadziła się Zeynep, która chciała pomóc wujkowi naprawić relacje rodzinne, odciąć się od jego toksycznej córki Melis i po prostu się usamodzielnić.

Czytaj także: Ege i Melis się zaręczą! Tak będzie wyglądać rodzinna uroczystość – ZDJĘCIA

Wkrótce w domu prawnika dojdzie jednak do dramatycznego zdarzenia, które wiele zmieni. Prawnik rzuci się na Ardę z pięściami a ten zepchnie go ze schodów. W wyniku upadku Bülent straci wzrok!

Czy w obliczu tej tragedii Bülentowi i Feraye uda się zażegnać kryzys małżeński?

Zaskakujące ultimatum Feraye!

W jednym z lutowych odcinków serialu "Miłość i nadzieja" dojdzie do przełomu. Najpierw Feraye poprosi Zeynep, żeby wróciła do ich domu, a potem postawi mężowi ultimatum!

Nigdy nie powiesz Zeynep, że jesteś jej ojcem. To mój jedyny warunek, a wtedy zgodzę się, żeby wróciła do naszego domu jako córka Taylana i wycofam pozew o rozwód – powie w jednym z lutowych odcinków Feraye.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Tak wygląda nowa ukochana Kuzeya. Kim jest Sila? Ujawniamy największy sekret serialu!

Czy niewidomy Bülent przyjmie warunek żony? Kilka dni później stan zdrowia Bülenta się poprawi. Prawnik wróci do pracy i będzie wydawało się, że w jego domu znowu zagościła radość i spokój, ale czy rzeczywiście?

Czy Bülent nie powie Zeynep, że jest jej ojcem? Tego dowiesz się z galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Zobacz: Łzy napływają do oczu. Tak będzie wyglądał pogrzeb Elif z serialu "Miłość i nadzieja"

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,Arda Esen jako Bülent,Özgür Tanık Gönül,Furkan Okumuş jako Ege,Zafer Demircan jako Feraye,Hakan Dinçkol jako Kuzey,Cemre Kurum jako Elif,Gamze İğdiroğlu jako Handan,Mine Çayıroğlu jako Firdevs,Zeynep Melis Girşen jako Melis,Serap Önder jako Naciye,Eren Çalı jako Yiğit,Aleyna Çalışır jako Melodi.