Miłość i nadzieja. Zeynep odchodzi po Nowym Roku. Wstrząsające sceny!

Miłość i nadzieja. Tak Yildiz zmusi Handan, by stanęła na nogi! Podejdzie ją jak dziecko. Streszczenie odcinka 104 Ask ve umut (07.01.2025)

Miłość i nadzieja. Zeynep chce odejść, ale Bülent nie chce na to pozwolić

Atmosfera w domu Bülenta znowu zrobi się bardzo napięta. Najpierw prawnik podczas kolacji noworocznej dowie się, że Feraye wniosła o rozwód, a później Yigit zostanie napadnięty. Zeynep go uratuje, a następnie postanowi odejść!

Dziewczyna zakomunikuje domownikom, jaką decyzję podjęła tuż po Nowym Roku, w 105. odcinku serialu "Miłość i nadzieja".

Zeynep przytuli Bülenta, a Feraye podziękuje, że pozwoliła jej siedzieć przy rodzinny stole.

Mam nadzieję, że pewnego dnia uda mi się spłacić dług, który mam wobec ciebie – powie dojrzale Zeynep po czym doda: Dziś jest moja ostatnia noc w tym domy, jutro mnie już tu nie będzie. Jestem dorosła, mogę podejmować własne decyzje – poinformuje wszystkich.

A co będzie dalej? Zeynep nie będzie mogła opuścić domu Bülenta, a o tym dlaczego dowiesz się z galerii ZDJĘĆ.

Miłość i nadzieja odcinek 105. Przeczytaj streszczenie odcinka

Yildiz namawia Elif, by ujawniła ona film dekonspirujący Handan. Zeynep ogłasza, że odejdzie z domu Bülenta. Ten jednak nie zamierza się na to zgodzić. Suat nie kryje oburzenia, gdy okazuje się, że żona i córka oszukiwały go w sprawie inwalidztwa Handan.

Kiedy oglądać 105. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 105. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" w środę, 8 stycznia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 105. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.