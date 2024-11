Miłość i nadzieja. Tak Kuzey oświadczy się Elif. Wcale nie będzie łatwo!

Miłość i nadzieja. Suat uwięzi Elif. Dojdzie do szarpaniny i wtedy padnie strzał! Streszczenie odcinka 83 Ask ve umut (29.11.2024)

Zaręczyny Elif i Kuzeya w serialu Miłość i nadzieja

Wielkimi krokami zbliża się odcinek, na który czekali wszyscy fani serialu tureckiego "Miłość i nadzieja". Kuzey i Elif to para, której los wielokrotnie rzucał kłody pod nogi, ale już niebawem zakochani będą mogli zacząć nowy rozdział.

Prawnik postanowi oświadczyć się swojej ukochanej. Kuzey zorganizuje wszystko w zaciszu domowym. Zaręczyny będą bardzo kameralne – Kuzey zorganizuje wszystko w domowym zaciszu.

Kiedy Elif wróci do domu, nie będzie spodziewać się tego, co ją czeka. Na stole znajdzie karteczkę z napisem: "Wyjdziesz za mnie, Elif?".

To właśnie w tym momencie zacznie się najbardziej emocjonujący moment ich życia. Kuzey pojawi się nagle w pokoju i wyzna to, co od dawna nosił w sercu.

Koszmar się skończył, złe dni już minęły. Czekałem na ciebie miesiącami Elif. Teraz bez strachu mogę trzymać cię za rękę. To jest dzień, w którym mogę ci wykrzyczeć swoją miłość. Wyjdziesz za mnie? - zapyta Kuzey, a po policzku Elif polecą łzy.

Najpierw sprzeczka, potem pierścionek

Zdradzamy, że ta piękna chwila nie przebiegnie jednak bez komplikacji. W pewnym momencie Elif wyrzuci Kuzeyowi, że ten uwierzył w oszczerstwa Handan i nazwał ją kiedyś kłamczuchą. Zakochani się posprzeczają, bo urażona i pełna emocji Elif zacznie wypominać ukochanemu dawną krzywdę, a w końcu wybiegnie z mieszkania.

Kuzey jednak nie odpuści. Pewny swoich uczuć i pełen zrozumienia dla wybuchu złości Elif, wybiegnie za nią, by ją zatrzymać. Pocałuje ją, weźmie na ręce i zaniesie z powrotem do domu. Tam wreszcie przed nią uklęknie i wyciągnie pierścionek zaręczynowy.

Usłyszę w końcu "tak"? Zostaniesz moją żoną? - zapyta z uśmiechem i nutką niepewności.

Z ust dziewczyny padnie w końcu upragnione "evet".

Zobacz w naszej galerii ZDJĘĆ, jak będą wyglądać zaręczyny Elif i Kuzeya. To jedna z najważniejszych i najpiękniejszych chwil w ich wspólnej historii.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.