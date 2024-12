Spis treści

Serial "Miłość i nadzieja" trzyma widzów w napięciu od pierwszego odcinka, ale ostatnie wydarzenia, które miały miejsce w relacji między Handan, Kuzeyem i Elif wzbudzają szczególne emocje.

Miłość i nadzieja. Yildiz zdobędzie dowód na to, że Handan może chodzić

Handan od kilku tygodni udaje, że nie może chodzić. Kobieta chce wzbudzić litość Kuzeya i jej plan wypalił. Pisaliśmy już o tym, że Kuzey rzuci Elif i po raz drugi zaręczy się z Handan. Ale to jeszcze nie koniec. Elif, choć podłamana, może zawsze liczyć na Yildiz, która jest blisko rodziny Handan, bo u nich pracuje.

W 104. odcinku serialu "Miłość i nadzieja" Yildiz w sprytny sposób zwabi Handan do miasta a tam obnaży jej kłamstwo, dokumentując jej sprawność!

- To koniec Handan, wszystko nagrałam! Jak możesz tak żyć? Czy ty w ogóle masz sumienie? Wmówiłaś Elif, że nie możesz przez nią chodzić! - powie zdenerwowana Yidiz

- To wszystko wydarzyło się przez nią […] Yildiz oddaj mi ten telefon – rozkaże Handan, a gdy ta odmówi, brunetka się na nią rzuci.

Yildiz i Handan zaczną się szarpać, a co będzie dalej? Dowiesz się z naszej galerii ZDJĘĆ.

Miłość i nadzieja odcinek 104. Przeczytaj streszczenie odcinka

Yildiz ucieka się do podstępu, by nagrać film, na którym widać, że Handan nie jest sparaliżowana i normalnie się porusza. Melis postanawia odszukać matkę Zeynep. Yigit staje się celem złodzieja. Ratują go Ege i jego ukochana.

Polecamy: Miłość i nadzieja. Drugie zaręczyny Kuzeya z Handan! Uroczystość odbędzie się na oczach zapłakanej Elif

Kiedy oglądać 104. odcinek serialu Miłość i nadzieja w tv?

Premiera 104. odcinka tureckiego serialu pt. "Miłość i nadzieja" we wtorek, 7 stycznia o godz. 17:20 na antenie TVP2.

Zdjęcia z 104. odcinka "Aşk ve Umut" znajdziesz w naszej galerii ZDJĘĆ.

O serialu "Miłość i nadzieja"

"Miłość i nadzieja" (tur. "Aşk ve Umut") to serial codzienny, którego premiera w Turcji odbyła się we wrześniu 2022 roku. Opowieść o 18-letniej Zeynep (w tej roli Eda Elif Başlamışlı) została bardzo ciepło przyjęta przez widzów w Turcji. Serial był emitowany na antenie Kanal D, a jego reżyserami są Gürsel Ateş i Reyhan Usta.

"Miłość i nadzieja" to poruszająca historia o dziewczynie, która dostaje się na wymarzone studia, ale w tym samym czasie jej matka trafia do więzienia. Wkrótce okazuje się, kim jest ojciec Zeynep, którego ta nigdy nie poznała. To odnoszący sukcesy prawnik Bülent. To właśnie on – nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości – wyciągnie do Zeynep pomocną dłoń, gdy ta z dnia na dzień zostanie całkiem sama...

Obsada serialu "Miłość i nadzieja"

Eda Elif Başlamışlı jako Zeynep,

Arda Esen jako Bülent,

Özgür Tanık Gönül,

Furkan Okumuş jako Ege,

Zafer Demircan jako Feraye,

Hakan Dinçkol jako Kuzey,

Cemre Kurum jako Elif,

Gamze İğdiroğlu jako Handan,

Mine Çayıroğlu jako Firdevs,

Zeynep Melis Girşen jako Melis,

Serap Önder jako Naciye,

Eren Çalı jako Yiğit,

Aleyna Çalışır jako Melodi.