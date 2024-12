Gra z Cieniem. Czy będzie 2 sezon? Ostateczna decyzja w sprawie kontynuacji już zapadła!

Wstrząsający finał 1 sezonu serialu "Graz z Cieniem"! Czy będzie kolejny?

Ostatni 13 odcinek serialu "Gra z Cieniem" dostarczy widzom wielu emocji! To właśnie wtedy dojdzie do długo wyczekiwanej ucieczki więźniarek z Olkusza, choć ta sztuka niestety nie uda się każdej z nich! A widzowie nie dowiedzą się, jak potoczą się dalsze losy tych, które ocaleją, w tym oczywiście głównej bohaterki, Heleny Bielawskiej! Wszystko przez to, że serial "Gra z Cieniem" skończy się na 13 odcinku i wyłącznie 1 sezonie, gdyż Telewizja Polska nie planuje jego dalszej kontynuacji. I choć serial gromadził liczne grono widzów przed telewizorami, to jednak jak podają wirtualnemedia.pl jego widownia była nieco mniejsza niż emitowany w tym samym czasie zeszłej jesieni "Dewajtis"! Czyżby z tego względu TVP nie zdecydowało się na jego kontynuację?

Nowy pomysł Telewizji Polskiej na niedzielną wieczorną ramówkę!

Telewizja Polska nie planuje kontynuacji serialu "Gra z Cieniem", który w niedzielne wieczorne wieczory ma zastąpić zupełnie inny format! Jak nieoficjalnie dowiedziały się wirtualnemedia.pl miejsce kolejnych kultowych produkcji serialowych TVP1 ma zająć nowy reality show „Żona dla Polaka”, w którym Polacy, mieszkający w USA, będą szukali sobie partnerek na całe życie. I choć program miał wystartować dopiero w wiosennej ramówce, to jednak TVP1 zdecydowało się przyśpieszyć jego emisję i pokazać go już po nowym roku! "Żona dla Polaka" wystartuje już 5.01.2025 roku o godzinie 20.20, a więc w czasie normalnej emisji uwielbianych seriali TVP1, które tym razem pójdą w odstawkę!

Co będzie emitowane w TVP1 po zakończeniu emisji serialu "Gra z Cieniem"?

Ostatni odcinek serialu "Gra z Cieniem" widzowie zobaczą w niedzielę 8 grudnia o godzinie 20.20. A już od następnego tygodnia aż do końca 2024 roku TVP1 będzie emitować filmy i tak do 5.01.2024 roku, kiedy będzie miał zadebiutować nowy reality show "Żona dla Polaka"! Czy ta zmiana utrzyma się na długo i czy uwielbiane seriale jeszcze wrócą w niedzielne wieczory do TVP1? Prawdopodobnie tak, gdyż już zapowiedziano m.in 2 sezon serialu "Zatoka szpiegów", do którego wystartowały zdjęcia. Jednak na jego emisję przyjdzie widzom trochę poczekać! W przeciwieństwie do kontynuacji serialu "Gra z Cieniem", która niestety się nie odbędzie!