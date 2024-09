Zatoka szpiegów

Zatoka szpiegów. Będzie 2 sezon! Wielki powrót Franza Neumanna już niedługo - ZDJĘCIA

To już pewne, że powstanie 2 sezonu hitowego serialu TVP "Zatoka szpiegów", do której właśnie ruszyły zdjęcia! I choć zapowiadano jego kontynuację już wcześniej, to dopiero teraz aktorzy pojawili się na planie, gdzie pracują nad kolejną częścią uwielbianej "Zatoki szpiegów". I nic dziwnego, gdyż jej premiera zbliża się już wielkimi krokami! A to może oznaczać tylko jedno, że niebawem znów zobaczymy na ekranach Franza Neumanna (Bartosz Gelner) i dowiemy się, jak potoczyły się jego dalsze losy! A wydarzy się naprawdę sporo!Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w naszej GALERII ZDJĘĆ!