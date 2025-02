Spis treści

Emanet. Co Seher znajdzie w szafce Yamana?

Seher pragnie dowiedzieć się, dlaczego próbowała zabić Yamana. Podstęp Zuhal z przysłaniem do rezydencji fałszywego policjanta zasiał w pani Kirimli wiele wątpliwości. Zdezorientowana Seher porady będzie szukała u swojej nowej przyjaciółki, co będzie oznaczało kolejne kłopoty!

Polecamy: Tak Seher przypomni sobie, kim jest Zuhal. Znajdzie się w śmiertelnej pułapce!

By dowiedzieć się, co zaszło między nią a jej mężem, Seher uda się do Firata. Kiedy jednak nie zastanie go na komisariacie, zwróci się do Zuhal. Ta tylko czeka na to, by dalej namieszać w głowie rzekomej przyjaciółce!

Skoro tak dobra i niewinna osoba jak ty sięgnęła po broń, musiało stać się coś strasznego. Moim zdaniem odpowiedź jest tylko jedna: musiałaś się przed nim bronić. Gdyby on ci nie zagrażał, nigdy byś czegoś takiego nie zrobiła

- powie Zuhal.

Seher jednak nadal będzie liczyła na to, że całą tę sytuację da się wyjaśnić. Postanowi zajrzeć do szafki, którą Yaman zamyka na klucz. Wreszcie uda się jej go zdobyć i otworzyć tajemną skrytkę jej męża.

Co Seher znajdzie w zamkniętej szafce? Jakie wspomnienie przywoła jej ten widok? Wyjaśniamy w galerii zdjęć.

Kiedy 501 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 501 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w niedzielę, 2. marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

Czytaj także: Tak zginie Zuhal! Przyjdzie z zamiarem zabicia, a sama stanie się ofiarą!

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo: