Emanet. Jak Seher dowie się prawdy o Zuhal?

Kiedy nadejdzie kres Zuhal? W jaki sposób Seher odkryje, że kobieta, którą uważa za przyjaciółkę, jest jej największym wrogiem? Na ten emocjonujący odcinek, widzowie muszą jeszcze trochę poczekać, ale my już zdradzamy, co się w nim wydarzy. A zadzieje się wiele!

Relacja Seher i Yamana będzie coraz piękniejsza. Pomimo, że para się rozwiedzie, szczęśliwie do siebie wrócą i będą nadrabiać czas, który stracili. To sprawi, że perfidna Zuhal postanowi pozbyć się rywalki raz na zawsze!

Polecamy: Seher i Yaman na sali sądowej. A jednak podejmą decyzję o rozwodzie!

Kiedy Seher odwiedzi przyjaciółkę w jej mieszkaniu, Zuhal będzie chciała ją otruć! Udając troskliwą, dosypie trucizny do jej herbaty. Podekscytowana tym, co dzieje się w jej życiu Seher, nie napije się jednak przygotowanego naparu, co jeszcze bardziej zdenerwuje żmiję!

Seher przypomni sobie, kim jest Zuhal

Kiedy Zuhal pójdzie do kuchni, Seher odkryje w jej mieszkaniu coś zaskakującego! Zobaczy zdjęcie, na którym Zuhal stoi u boku Yamana! Przypomni jej się moment, kiedy ta chciała ją udusić oraz gdy wynajęła mężczyznę, by ją zabił i zakopał w lesie!

To ty, Zuhal. Nasz wróg! Pamiętam wszystko, co nam zrobiłaś! Grałaś jakąś chorą grę

- powie Seher.

Zuhal, z charakterystycznym dla siebie uśmieszkiem przyzna, że chce dopełnić to, co jej się wcześniej nie udało i rzuci się na Seher! Rzuci rywalkę na łóżko i z całych sił zacznie ją dusić!

No dalej, umieraj już! Zrób to!

- wykrzyczy.

Żonie Yamana uda się ją odepchnąć, ale ta tym razem będzie próbowała wypchnąć ją przez okno! Kolejne popchnięcie sprawi, że Zuhal padnie nieprzytomna na podłogę.

Przerażona Seher natychmiast wezwie na pomoc Yamana. Kiedy małżonkowie wrócą do mieszkania intrygantki, już jej tam nie będzie!

W kolejnym odcinku Zuhal umrze.

Sceny, kiedy Seher odkryje, kim jest Zuhal, będą przerażające. Zobacz je w poniższej galerii zdjęć.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.