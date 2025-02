Emanet. Seher pozna wstrząsającą prawdę z przeszłości!

Dziedzictwo. Zuhal doprowadzi Seher do ataku paniki! Streszczenie 493 odcinka Emanet (22.02.2025)

Emanet. Yaman zdobędzie się na szczere wyznanie

Yaman Kirimli, widząc jak nieufna w stosunku do niego jest jego żona, zdecyduje się opowiedzieć jej o tym, co działo się w przeszłości. Jego wyznanie rozpocznie się od trudnych początków ich znajomości, kiedy to próbował za wszelką cenę odebrać jej Yusufa, zamieniając jej życie w piekło. Opowie żonie, jak zdeterminowaną kobietą wtedy była.

Bałaś się mnie, ale nawet na chwilę się nie cofnęłaś. Pokazałaś mi swoją wielką siłę

- wyzna.

Seher powie mężowi, że wie, że wtedy to napuścił na nią psa. Ten, choć zaskoczony, przyzna się do tego, dodając, że wtedy ona sprawiła, że zwierzę złagodniało.

Choć żona nie będzie chciała go dłużej słuchać, powie jej, że z czasem zrozumiał, że jej upór był miłością. To dzięki niej się zmienił i teraz jest innym człowiekiem. Obieca jej, że nie pozwoli, by kiedykolwiek stała się jej krzywda.

Seher dowie się, że próbowała zabić Yamana!

Szczera rozmowa małżonków sprawi, że Seher zacznie być spokojna. Ten stan nie potrwa jednak długo, bo niebawem do rezydencji przyjdzie fałszywy policjant. Mężczyzna powie jej, że musi złożyć podpis pod zeznaniami w sprawie usiłowania zabicia Yamana!

Kobieta będzie tym faktem przerażona! Uświadomi sobie, że blizna po kuli na ciele jej męża jest śladem po tym wydarzeniu!

Kto chciał, żeby Seher poznała ten fakt z przeszłości? Zobacz w galerii zdjęć, kto przysłał do rezydencji przebranego policjanta!

Kiedy 500 odcinek serialu Dziedzictwo?

Odcinek 500 tureckiej telenoweli zostanie wyemitowany w sobotę, 1. marca 2025 roku o godzinie 16:05 w TVP1.

O czym jest serial Emanet (Dziedzictwo)?

Turecka telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali,

Ömer Gecü jako Cenger,

Oğuz Yağcı jako Nedim.