Emanet. Awantura przy stole. Nie będą gryźć się w język!

Canan szybko doszła do siebie po incydencie w którym przedawkowała leki. Yaman, który chce uszczęśliwić i uspokoić Ziyę, zgodził się, by ich matka zjadła wspólnie z nimi śniadanie. Szybko jednak pożałuje tej decyzji, bo Canan nie zamierza gryźć się w język! Przy stole wyniknie awantura, podczas której nawet Seher powie teściowej, co myśli!

Canan wybuchnie, gdy zauważy, że Yaman i jego żona kompletnie ją ignorują.

Urodziła cię! Chociaż tego nie chcesz, jestem twoją matką!

- wybuchnie Canan.

Wtedy widzowie zobaczą, jak wściekły Yaman zrzuca wszystko ze stołu i wykrzyczy kobiecie w oczy, że nie jest jego matką! Będzie to jednak tylko jego wyobraźnia, ponieważ mężczyzna zdoła się pohamować. Pomimo, że Canan zobaczy, jaki jest wściekły, nie da za wygraną i nadal będzie robiła synowi wyrzuty.

Prośby Seher nie zdołają pohamować potoku słów, które skieruje do syna. Kiedy porówna go do ojca, Seher nie wytrzyma!

Dosyć! Mówiłam ci, żebyś przestała mówić! Nie masz prawa nic więcej powiedzieć! Zamknij się, rozumiesz?

- wykrzyczy teściowej prosto w twarz.

Ziya bardzo przejmie się stanem matki, która nadal będzie przed nim udawała, że jest ofiarą. Canan, urażona słowami Seher, zleci swojemu człowiekowi, by coś na nią znalazł.

Uratowana dziewczynka ucieknie! Duygu będzie przerażona!

Semra będzie miała wyrzuty sumienia z powodu swojej reakcji na pojawienie się małej Bahar. Duygu spróbuje nawiązać kontakt z dziewczynką, by zdobyć informacje, które mogłyby pomóc w odnalezieniu jej rodziny.

Na posterunku Bahar spotka mężczyznę, który ją więził i przerażona ucieknie. Duygu i Ali rozpoczną gorączkowe poszukiwania dziewczynki. Na szczęście udaje się ją odnaleźć, jednak incydent ten głęboko wstrząśnie Duygu.

O czym jest Emanet (Dziedzictwo)?

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali.