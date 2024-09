Spis treści

Dziedzictwo. Canan przedawkuje leki! Nie przeżyje?

Podczas gdy Seher i Yaman będą spędzać czas tylko we dwoje, w rezydencji rozegra się dramat! Canan świadomie przedawkuje leki i będzie wyglądała, jakby umarła! Nieprzytomną matkę znajdzie Ziya, który od razu zadzwoni do brata.

Bracie! Moja mama umarła! Leży tutaj!

- wykrzyczy załamany Ziya.

Yaman szybko skontaktuje się z Cengerem, by sprawdził, co się stało. Kamerdyner poinformuje go, że wyczuwa u Canan puls. Nikt nie wie, że podstępna żmija celowo zażyła tyle tabletek, by nic poważnego się jej nie stało.

Do intrygantki zostanie wezwana karetka, a ratownicy przywrócą jej przytomność. Prawie wszyscy domownicy okażą jej wielką troskę, co sprawi jej niebywałą satysfakcję.

Nigdy nie miałam córki, ale gdybym mogła ją mieć, chciałbym, żeby była taka jak ty.

- powie Canan do przejętej jej stanem Seher.

Ziya, jeszcze bardziej zmartwiony stanem matki, nie będzie chciał nawet słyszeć o jej wyrzuceniu z domu i poprosi Yamana, by zrobił coś, aby ją uratować.

Chcąc uszczęśliwić brata, Yaman zgadza się, żeby Canan usiadła z nimi przy wspólnym stole.

Duygu opiekuje się porwaną dziewczynką. Semra się wścieknie!

Odnaleziona podczas akcji dziewczynka nie będzie się odzywać. Alemu uda się przekonać opiekę społeczną i komendanta, aby Duygu zajęła się małą.

Gdy ta zabierze dziewczynkę do domu, Semra wpadnie w szał. Sultan wysyła ich do Alego. Duygu i Ali robią wszystko, aby zdobyć zaufanie dziewczynki. W końcu im się to udaje i poznają jej imię.

O serialu Dziedzictwo (Emanet)

Turecki serial "Dziedzictwo" (oryg. "Emanet") zadebiutował na antenie TVP1 w marcu 2023 roku i szybko zgromadził przed telewizorami spore grono odbiorców.

Telenowela opowiada o losach biednej i dobrej Seher oraz zimnego biznesmena Yamana. Ich losy połączył chłopiec o imieniu Yusuf, którego oboje pokochali. Z czasem tych dwoje także zaczęło łączyć coś więcej, jednak na swojej drodze ciągle spotykają przeciwności, by mogli być w pełni szczęśliwi.

Obsada serialu Dziedzictwo:

Sila Turkoglu jako Seher,

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman,

Tolga Pancaroglu jako Ziya,

Hilal Yıldız jako Zuhal,

Melih Özkaya jako Ali.