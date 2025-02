Barwy szczęścia, odcinek 3147: Pierwsza rozprawa rozwodowa Stańskich! Bruno i Klemens spanikują przed Bożeną i Paszkowską

"Barwy szczęścia" odcinek 3147 – środa, 12.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3147 odcinku „Barw szczęścia” Stańscy w końcu spotkają się w sądzie na długo wyczekiwanej rozprawie rozwodowej. Choć ten czas będzie działał tylko na niekorzyść Bruna, który w ostatniej chwili straci cennego inwestora w postaci Henryka Kępskiego (Zbigniew Suszyński)!

A wszystko przez to, że Justin (Jasper Sołtysiewicz) ostatecznie zerwie z nim współpracę, gdy zboczeniec nie poniesie żadnej odpowiedzialności za atak na Madzię (Natalia Sierzputowska), a Stański nie zdoła go przed tym powstrzymać, w efekcie czego będzie na straconej pozycji przed starciem z Bożeną, a już tym bardziej jej prawniczką Paszkowską, której w 3147 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie się obawiał wyłącznie Bruno, ale także i Klemens.

Klemens i Bruno będą bać się Bożeny i Paszkowskiej w 3147 odcinku „Barw szczęścia”!

Oczywiście, w 3147 odcinku „Barw szczęścia” Bruno będzie mógł liczyć na wsparcie Klemensa, choć tak naprawdę prawnik sam będzie kłębkiem nerwów. A to dlatego, że już kilka razy przegra z Sylwią i doskonale zda sobie sprawę, że i tym razem może się to powtórzyć. Szczególnie, że po Paszkowskiej będzie można się spodziewać wszystkiego, a już zwłaszcza w połączeniu ze Stańską, co kobiety zdążyły już pokazać.

Przypomnijmy, że Bożena już wcześniej zaczęła utrudniać mężowi kontakty z Tadziem (Józio Trojanowski), a nawet chciała go pozbawić praw rodzicielskich do ich adoptowanego syna. Ale na tym nie poprzestała i wystawiła mu jeszcze solidny rachunek za jego romans z Karoliną (Marta Dąbrowska), który po ich rozstaniu przerodził się i w związek. A to dlatego, że zażądała od niewiernego Bruna połowy majątku, co wiązało się ze sprzedażą przez niego ukochanego hotelu lub pozyskaniem inwestorów, którzy przed jego rozprawą rozwodową w 3147 odcinku „Barw szczęścia” znikną!

Jaki będzie finał rozprawy rozwodowej Stańskich w 3147 odcinku „Barw szczęścia”?

Czy zatem w 3147 odcinku „Barw szczęścia” Stański przegra, a Bożena i Paszkowska osiągną swój cel? Czy Bruno straci nie tylko prawa do opieki nad Tadziem, ale także i ukochany hotel?

A może Stańska w końcu pokaże ludzką twarz i odpuści niewiernemu mężowi nie tylko w kwestii dziecka, ale i majątku, którym w świetle ostatnich wydarzeń, być może nie będzie dysponował? A może wręcz przeciwnie, wraz ze swoją prawniczką kolejny raz zaatakuje i zaskoczy ich czymś jeszcze? Tego dowiemy się już w 3147 odcinku „Barw szczęścia”!