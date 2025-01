Barwy szczęścia, odcinek 3129: Sofia odbije Józefinie Andrzeja? Oszaleje z zazdrości - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3129 - piątek, 14.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3129 odcinku "Barw szczęścia" przyszłość Sofii w domu Józefiny zawiśnie na włosku! A wszystko przez to, że Rawiczowa już przestanie widzieć w byłej kochance Cezarego swoją sojuszniczkę. I choć Bojko już wcześniej sprzeciwiała się temu, jak traktuje ona Natalię (Maria Dejmek) i Cezarego, gdy zdała sobie sprawę, że już nie zdoła odzyskać Rawicza, mimo iż jego matka usilnie do tego dążyła nawet w pojedynkę, to w 3129 odcinku "Barw szczęścia" Sofia już przekroczy dla niej wszelkie możliwe granice! Do tego stopnia, że Józefina pierwszy raz zobaczy w niej swoją rywalkę i to jeszcze do serca Andrzeja, który dopiero co po ich wspólnej nocy jej się oświadczy, a na dodatek wprowadzi do jej domu!

Bliskość Sofii i Andrzeja przerazi Józefinę w 3129 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3129 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zacznie być szalenie zazdrosna o relację Sofii z Andrzejem, którzy, po jego przeprowadzce, mocno się zaprzyjaźnią. Tyle tylko, że Bojko wcale nie będzie zależeć na tym, aby odbić Rawiczowej narzeczonego, a na tym, aby utrzymywać z nim dobre relacje, gdyż zda sobie sprawę, że w przeciwnym razie matka Cezarego mogłaby chcieć się jej pozbyć, gdyby ona go nie zaakceptowała. Jednak Józefina w 3129 odcinku "Barw szczęścia" odbierze jej zachowanie zupełnie inaczej, przez co Sofia i tak znajdzie się w kropce! Czy zatem zazdrosna Rawiczowa wyrzuci ją z wnukiem na bruk? A może zostawi sobie malutkiego Czarka (Tadeusz Łaczkowski) i każe wynosić się tylko Bojko?

Zazdrosna Rawiczowa pozbędzie się Sofii w 3129 odcinku "Barw szczęścia"?

Niewiele na to wskazuje, aby w 3129 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa zdecydowała się na taki krok, gdyż będzie tak zapatrzona w Zastoję-Modelskiego, że nawet jej wnuk zejdzie na dalszy plan. Tym bardziej, że po ich zaręczynach zda sobie sprawę, że złapała Pana Boga za nogi, gdy odkryje, że Andrzej podarował jej pierścionek zaręczynowy wart kilkanaście tysięcy złotych! Dlatego w 3129 odcinku "Barw szczęścia" od razu wyjaśni sytuację między narzeczonym a Sofią. Czy Andrzejowi uda się ją uspokoić? A może oszalała z zazdrości Józefina posunie się do ostateczności? Przekonamy się już niebawem!