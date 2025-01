Barwy szczęścia, odcinek 3120: Józefina spędzi noc z Andrzejem! Plan Małgorzaty wypali

Barwy szczęścia, odcinek 3115: Czesław i Basia zbliżą się do siebie w Brzezinach! Najpierw zaprosi ją do domu Mariusza, a potem stanie się to - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3120 - poniedziałek, 3.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3120 odcinku "Barw szczęścia" plan Małgorzaty w końcu wypali i Józefina w końcu przestanie knuć wokół Natalii i Cezarego. Choć oczywiście wcześniej zadba o to, aby do ich wesela w ogóle nie doszło, gdy dowie się, że Zwoleńska nie chce przyjąć po ślubie ich rodowego nazwiska, ani nawet dołączyć go do swojego, co Rawiczowa uzna za poważny afront! Tym bardziej, że już samo małżeństwo jej syna z córką Małgorzaty będzie dla niej mezaliansem, ale to już będzie dla niej przesada! Dlatego niezwłocznie skontaktuje się z Zastoją-Modelskim i każe mu odwołać ich uroczystość, która miała się odbyć w lokalu jego znajomych. A na dodatek za jego radą zadba także o swój majątek. Ale potem w 3120 odcinku "Barw szczęścia" skupi się już wyłącznie tylko na nim!

Józefina ulegnie Andrzejowi w 3120 odcinku "Barw szczęścia"!

I w 3120 odcinku "Barw szczęścia", po kolejnej romantycznej wycieczce z arystokratą, nieźle się nim oczaruje! Do tego stopnia, że po koncercie Reginy w hotelu Stańskich, da się ponieść emocjom i spędzi z Zastoją-Modelskim pierwszą wspólną noc! Józefina w końcu ulenie urokowi Andrzeja i wyląduje z nim w łóżku, ale na jednej przygodzie się nie skończy! W 3121 odcinku "Barw szczęścia" kochankowie spędzą ze sobą równie romantyczny poranek, a po wspólnym seksie oboje zapałają do siebie jeszcze większym uczuciem! I wówczas w głowie Rawiczowej będzie już tylko milioner podobnie z resztą jak i jego!

Zastoja-Modelski oświadczy się Rawiczowej po wspólnej nocy w 3122 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3122 odcinku "Barw szczęścia" Andrzej postanowi kuć żelazo, póki gorące i zdecyduje się oświadczyć Józefinie! Zastoja-Modelski poprosi Rawiczową o rękę w jej własnej posiadłości, czym nieźle ją zszokuje! Ale oczywiście matka Cezarego przyjmie pierścionek i zgodzi się zostać jego żoną. I wówczas w 3122 odcinku "Barw szczęścia" będzie już myśleć wyłącznie o swoim narzeczonym! I to nawet, gdy zjawi się u niej własny syn, gdyż wówczas już ani na moment nie poruszy tematu jego i Natalii. A zatem plan Małgorzaty w końcu faktycznie wypali! Ale na jak długo? Przekonamy się już niebawem!