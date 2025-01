Barwy szczęścia, odcinek 3123: Andrzej da Józefinie dowód prawdziwej miłości! Zostanie z nią już na zawsze - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3123 - czwartek, 6.02.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3123 odcinku "Barw szczęścia" Józefina wybierze się do znajomego jubilera, aby sprawdzić, ile wart jest pierścionek zaręczynowy, który podarował jej Andrzej. A przy okazji i upewnić się, czy Zastoja-Modelski jest faktycznie tym, za kogo się podaje. Dlatego w 3123 odcinku "Barw szczęścia" jak podaje swiatseriali.interia.pl zjawi się u złotnika i dozna szoku, gdyż okaże się, że arystokrata podarował jej prawdziwy brylant wart kilkanaście tysięcy złotych!

- Prawdziwy brylant - zachwyci się jubiler.

- A cena? - dopyta Józefina.

- W granicach... dwudziestu, dwudziestu pięciu tysięcy - usłyszy w odpowiedzi.

Józefina pozna się na Andrzeju w 3123 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3123 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa odetchnie z ulgą i szczerze się uśmiechnie. A w jej oczach nawet pojawią się łzy wzruszenia. I to nie tylko dlatego, iż upewni się, że Zastoja-Modelski faktycznie jest bogatym arystokratą, ale przede wszystkim, iż musi darzyć ją prawdziwym uczuciem, skoro zdecydował się na tak drogocenny kamień!

- Musi mnie naprawdę kochać - uświadomi sobie Rawiczowa, po czym wyśle zdjęcie pierścionka do Małgorzaty (Adrianna Biedrzyńska), a chwilę później już zjawi się u niej i Jerzego (Bronisław Wrocławski) ze swoim narzeczonym. I tylko Zwoleńskiej w 3123 odcinku "Barw szczęścia" przyzna jak bardzo jest szczęśliwa u boku Andrzeja!

- Zawsze uważałam, że jestem szczęściarą. Że mam wszystko - stadninę, cudownego syna, wnuka, dostatnie życie. Ale jednak bardzo tęskniłam za prawdziwą miłością - przyzna jej Józefina.

Rawiczowa zamieszka z Zastoją-Modelskim w 3123 odcinku "Barw szczęścia"!

Do tego stopnia, że w 3123 odcinku "Barw szczęścia" matka Cezarego postanowi również nie pozostać dłużna Andrzejowi i także zapewnić go o swoim uczuciu. Dlatego zaprosi go do swojej rezydencji i poprosi, aby został tam z nią już na zawsze, na co Zastoja-Modelski z pewnością się zgodzi, czym w 3123 odcinku "Barw szczęścia" już w pełni uszczęśliwi swoją świeżo upieczoną narzeczoną!

- Na noc? - zapyta Andrzej.

- Nie, nie na noc głuptasie. Zostań na zawsze. Na całe życie - szepnie mu do ucha.