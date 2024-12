Barwy szczęścia, odcinek 3099: Sonia zapomni o synu. Nowy kochanek będzie ważniejszy od Mateuszka - ZDJĘCIA

W 3099. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika będzie zawiedziona zachowaniem Soni, która nie wróci na noc do swojego dziecka

W 3099. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia nie wróci nie tylko na noc. Nie będzie jej także następnego dnia rano i nie da znaku życia, choćby po to, by zapytać, jak się miewa jej mały synek, który na nią czeka, a poprzedniego dnia tak go zawiodła nie idąc z nim do parku trampolin. Dominika pójdzie do pracy przygnębiona i co chwilę będzie sprawdzać telefon, czekając na kontakt ze strony beztroskiej Soni. Zauważy to Renata (Anna Mrozowska):

- Znowu kłopoty z Sonią?

- Wczoraj poszła na randkę i nie ma jej do tej pory – odpowie wkurzona już Kowalska.

- Myślisz, że wróciła do prostytucji? - zapyta Renata. Ale Dominika będzie wierzyć koleżance w jej szpitalną znajomość, która nadzwyczaj szybko przerodziła się – jak widać – w intymną bliskość. Taką, że Sonia zapomni o bożym świecie!

W 3099. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sebastian będzie wściekły, że Sonia zapomni o Mateuszu

W 3099. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sebastian nie będzie taki pobłażliwy. Będzie wściekły na beztroskę i egoizm Soni, na to, że lekceważy i Mateusza i ich, bo przecież zajmują się jej dzieckiem z grzeczności, z przyjaźni, miłości do niego, a ona… chyba ich wykorzystuje.

- Pisze, że będzie rano i gdzie niby jest? - zapyta retorycznie podminowany Kowalski.

- Zakochani czasu nie liczą – wciąż będzie usprawiedliwiać Sonię Dominika.

- Zapomniała o własnym synu! - Sebastian nie będzie miał litości.

„Barwy szczęścia" odcinek 3099 - czwartek, 02.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2