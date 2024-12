Barwy szczęścia, odcinek 3096: Sonia wykorzysta Sebastiana i Dominikę? Najpierw Mateusz, potem praca, a teraz mieszkanie!

„Barwy szczęścia" odcinek 3096 - środa, 18.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Każdy kij ma dwa końce – Kowalscy pomogli Soni i Mateuszkowi, a teraz on uważa ich za swoją rodzinę w serialu „Barwy szczęścia”

Sonia otrzymała wiele wsparcia od Kowalskich, ale przekonała się, że nie ma nic za darmo. W szpitalu, w Dniu Matki, Dominika przyprowadziła Mateusza, by złożył mamie życzenia, ale chłopiec dał prezent obu kobietom i nazwał Kowalską drugą mamą. Sonia mocno to przeżyła...

W 3096. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kowalscy znowu pomogą Soni

W 3096. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika będzie naciskać na Sebastiana, by po wyjściu ze szpitala Sonia zamieszkała u nich, zanim dojdzie do siebie. Kowalski będzie temu przeciwny, ponieważ ma już dość prowadzenia jej za rękę, załatwiania jej pracy, zajmowania się jej dzieckiem i drżenia o to, czy aby nie wróciła do prostytucji. Dlatego jasno postawi Dominice sprawę – dość niańczenia Soni! Ale pojawi się problem, który pokrzyżuje mu szyki. Koleżanka żony straci pracę i mieszkanie za jednym zamachem. Niestety, w sortowni zatrudniano ją tylko na zasadzie umów zleceń. Po wygaśnięciu ostatniej na jej miejsce pracodawca przyjął już kogoś innego, kiedy była w szpitalu. To było jedyne źródło dochodu Soni – chyba nie tak małego, skoro mogła jednocześnie wynajmować mieszkanie w stolicy… Dominika zaznaczy w rozmowie z Sebastianem, że po utracie pracy już jej nie stać na czynsz. A jeżeli on nie wyraża zgody na to, by się z dzieckiem wprowadzili do nich, to… ale tu Kowalski się wtrąci zirytowany:

- Chcesz, żebyśmy ich utrzymywali?

- Wsparli... przez jakiś czas. Dopóki Sonia nie znajdzie nowej pracy – odpowie śmiało Dominika.

Sebastian zostanie więc postawiony pod ścianą. Nie tylko przez żonę, ale też prawo. Wyjdzie na jaw, że Sonia od trzech miesięcy zalega z czynszem, co stanowi podstawę do wypowiedzenia umowy najmu, a skoro to najem okazjonalny, to do umowy został dołączony zapis, że w razie wypowiedzenia musi być ktoś, kto przyjmie ją pod swój dach. I to Kowalscy podpisali stosowny aneks… Klamka zapadła?

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)