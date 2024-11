Barwy szczęścia, odcinek 3075: Mateuszek wymierzy matce cios w samo serce. Ledwie żywa Sonia przeżyje w szpitalu wstrząs

Barwy szczęścia, odcinek 3076: Lekarz Mirka dawnym kochankiem Beaty! To on jest ojcem Grzesia - ZDJĘCIA

W 3071. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mateuszek znów trafi do Kowalskich - Sonia przejdzie operację

W 3071. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia dostanie ataku wyrostka robaczkowego. Po operacji w rezultacie sepsy straci przytomność, a lekarze rozpoczną starania o to, by przeżyła. Mateusz znowu trafi do swoich „rodziców zastępczych” - Dominiki i Sebastiana (Marek Krupski).

W 3075. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika zaplanuje Dzień Matki dla Soni i Mateusza

W 3075. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia wciąż będzie w ciężkim stanie. Dominika bardzo przejmie się chorobą koleżanki i w tej dramatycznej sytuacji marzenia Kowalskich o adopcji dziecka zejdą na dalszy plan. Będzie się zbliżał Dzień Matki. Dominika pozwoli więc Mateuszowi na odwiedziny w szpitalu, dochodząc do wniosku, że to święto jest zbyt ważne dla obojga, by nie zobaczyli się choćby na kilka minut. To będzie przecież pierwszy Dzień Matki Soni i jej syna po odsiedzeniu przez nią wyroku.

W 3075. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mateusz złamie Soni serce w Dzień Matki

W 3075. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia w swoje święto otrzyma cios prosto w serce. Dominika przyjdzie do szpitala z Mateuszem, by złożył mamie życzenia, ale chłopiec da prezent obu kobietom. Nazwie Kowalską drugą mamą! Sonia mocno to przeżyje, ponieważ – w gruncie rzeczy - zawsze starała się być dla syna najlepszą matką, jaką umiała. A teraz zacznie się obwiniać o to, że nie sprostała macierzyństwu, fundując dziecku tułanie się po cudzych kątach. Poczuje się przez to bardzo źle. To nie poprawi jej stanu po operacji. „Barwy szczęścia" odcinek 3075 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2