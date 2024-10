Barwy szczęścia, odcinek 3071: Sonia trafi do szpitala i przejdzie operację! Mateuszek znowu zamieszka z Dominiką i Sebastianem - ZDJĘCIA

W 3046 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kowalski był prawie pewny, że Sonia znowu zarabia jako prostytutka

W 3046 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kowalski zaczął się zastanawiać, czy Sonia aby nie wróciła do prostytucji. Skończenie z „najstarszym zawodem świata” omal nie doprowadziło do tragicznego wypadku Sebastiana. Potem to Kowalscy znaleźli Soni i Mateuszowi ośrodek, w którym mogli zacząć od nowa.

W 3046 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Renata poradziła Dominice, by sprawdziła, jak zarabia Sonia

W 3046 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia powiedziała Kowalskim o zmianie grafiku w sortowni i nabrali oni podejrzeń. Renata (Anna Mrozowska) poradziła Dominice, by sprawdziła prawdomówność przyjaciółki.

W 3071 odcinku "Barw szczęścia” Sonia przejdzie operację, a Mateuszek znów trafi do Kowalskich

W 3071 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia będzie mieć prawdziwego pecha. Dopadnie ją atak wyrostka robaczkowego. To bardzo niebezpieczne, nawet jeśli w porę dotrze się do szpitala. Mama Mateuszka najszybciej, jak to możliwe, przejdzie operację i wybudzi się z niej, ale to będzie koniec szczęśliwych wiadomości. Wda się sepsa, z której wyjście jest właściwie loterią. Sonia utraci przytomność, a lekarze rozpoczną starania o to, by przeżyła.

Oczywiście Mateuszek trafi do swoich „rodziców zastępczych” - Dominiki i Sebastiana. To oni będą się starali rozweselić smutnego chłopca.

