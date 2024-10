Barwy szczęścia, odcinek 3069: Natalia wybaczy Cezaremu! Razem wezmą udział w rocznicy Małgorzaty i Jerzego - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3056: Herman zostanie bez grosza! Choroba Malwiny pozbawi go oszczędności - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3056: Dramatyczne wieści załamią Agatę! Straci siły, by wspierać Huberta i wybuchnie płaczem - ZDJĘCIA

Natalia zerwie z Cezarym w Indiach w 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3065. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia postanowi zakończyć rozdział życia związany z Cezarym. Odda mu w Indiach pierścionek zaręczynowy i zdecyduje się skoncentrować na swojej siostrze, chorej Malwinie (Joanna Gleń). To jej pierwszej powie o zerwanych zaręczynach.

Cezary będzie błagał Natalię o wybaczenie w 3067. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3067. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzata i Malwina zaczną namawiać Natalię, by jednak nie rzucała Cezarego. Józefina (Elżbieta Jarosik) natomiast będzie knuć, by spowodować powrót syna do Sofii (Valeria Gouliaeva) i ich wspólnego dziecka – Czarka. Cezary nieoczekiwanie przyjedzie z Indii z pierścionkiem, który Natalia mu wcześniej oddała i będzie błagał ją o wybaczenie.

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia i Cezary ustalą datę ślubu

W 3068. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Małgorzacie uda się przekonać Natalię, by dała Cezaremu jeszcze jedną szansę. Pomimo tego, że w czasie jego narzeczeństwa ze Zwoleńską Sofia zaszła z nim w ciążę. Tym samym spełni się marzenie Malwiny o podwójnym ślubie w rodzinie. Natalia i młody Rawicz rozpoczną przygotowania - ustalą termin ślubu i załatwią formalności. Razem wezmą udział w pięknej uroczystości – piątej rocznicy ślubu Małgorzaty i Jerzego. Przyjęcie niespodzianka zachwyci wszystkich gości, a dla jego bohaterów – Marczaków – będzie niezapomniane!

„Barwy szczęścia" odcinek 3069 - poniedziałek, 11.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2