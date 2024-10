Barwy szczęścia, odcinek 3050: Mateuszek woli mieszkać z Dominiką i Sebastianem. Są jego idealną rodziną

Barwy szczęścia odcinek 3059: Żabcia przeprosi Brodę i przywróci go do pracy! Będzie wiele mu zawdzięczać

Kowalscy znowu zaczęli opiekować się Mateuszem w 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3046. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia poprosiła Kowalskich, by znowu zaczęli zajmować się jej synem, ponieważ ona będzie musiała przez jakiś czas chodzić do pracy, do sortowni, na drugą zmianę. Dominika była przeszczęśliwa z tego powodu. Następnego dnia Sonia przyniosła do Feel Good torbę z rzeczami dziecka.

W 3050. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Mateuszek narysuje swój wymarzony dom – z Kowalskimi

W 3050. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika pokaże Renacie (Anna Mrozowska) w Feel Good rysunek Mateuszka z nią, jej mężem i swoją mamą. To będzie jego szkic rodziny idealnej – tak, jak ją sobie wyobraża.

- Sonia przysłała mi obrazek Mateuszka. Tytuł: „Mój wymarzony dom”. Ja, Sonia, Sebastian – powie Dominika Renacie.

- Urocze – uśmiechnie się przyjaciółka.

- Raczej niebezpieczne. Rozmawiałam wczoraj z Mateuszem. Powiedział, że kocha mamę najbardziej na świecie, ale to z nami woli spędzać czas.

- Trudno się dziwić. Mieszkał z wami przez ubiegły rok – stwierdzi Renata.

W 3050. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Dominika uświadomi Renacie, że Soni bardzo zależy na Mateuszu

W 3050. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Renata dowie się od Dominiki, że Sonia pragnie odzyskać pełne zaufanie i miłość swojego syna:

- Wiesz, Sonia, ona bardzo się stara, chce dorównać, ale jest jej bardzo trudno.

- No bo on jest cały czas u was! - zauważy Renata.

- Przez te jej nocne zmiany…

- To się miało zmienić.

- Od przyszłego grafiku.

- Może to w ogóle jest jej na rękę? - zapyta Dominikę Renata.

- Nie, na pewno nie. Wraca teraz coraz wcześniej, zabiera go do domu nawet kiedy śpi. Nie chce się od niego oddalać.

- A wy się cały czas zbliżacie… - powie Renata, która widzi, jak bardzo jej przyjaciółka nie chce wypuścić Mateuszka z rąk...

„Barwy szczęścia" odcinek 3050 - poniedziałek, 14.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2