M jak miłość, odcinek 1868: Fatalna decyzja Kingi sprowadzi na nią tragedię. Odrzuci propozycję Anity – ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1868 - poniedziałek, 28.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Darek to manipulujący otoczeniem psychopata, który robi Kindze zdjęcia aparatem z teleobiektywem, kiedy sąsiadka się rozbiera. Potem rozkoszuje się jej fotografiami, których ma już sporą kolekcję.

Złe pierwsze wrażenie Marysi po spotkaniu z Darkiem w 1868. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1868. odcinku serialu „M jak miłość” w weekend Kinga zostanie zupełnie sama. Bez Piotrka (Marcin Mroczek), który poleci do Szczecina, Krysi (Hanna Mikuć), odwiedzającej przyjaciółkę z bliźniaczkami Emilką i Zuzią (Julia i Marcelina Kempka), a nawet Miśka (Aleksander Bożyk), nocującego u kolegi. Lenka zabierze Sarę do Grabiny. Odwożąc je najpierw do bistro, Darek pozna Marysię (Małgorzata Pieńkowska). Hoffman od razu się jej nie spodoba, choć trudno będzie jej sprecyzować, dlaczego. Zduńska będzie się starała rozwiać jej niepokój, twierdząc, że Darek jest „naprawdę w porządku”.

Odrzucona propozycja Anity w 1868. odcinku serialu „M jak miłość”

W 1868. odcinku serialu „M jak miłość” Zduńscy pożegnają się przed wyjazdem Piotrka, którego w ostatniej chwili ukłuje żądło niepokoju o żonę. Po wyjściu zadzwoni do Anity, by zaprosiła ją do siebie.

„Może wpadniesz do nas na kolację? Słyszałam, że zostałaś słomianą wdową” – wyśle jej SMS.

Kinga podziękuje, ale odpisze, że pada z nóg i zaproponuje spotkanie następnego dnia. W tej chwili jak spod ziemi pojawi się Darek z zaproszeniem na drinka. Zduńska wymówi się zmęczeniem, zapowiadając, że zamierza przespać wieczór. Rozczarowany Hoffman złowieszczo zapowie:

- Co się odwlecze, to nie uciecze.

Sąsiad psychopata przygotowuje dla niej koszmarną niespodziankę – otrucie narkotykami i wykorzystanie. Skoro Kinga zostanie sama w domu, na pewno wpadnie na pomysł jeszcze tego samego dnia, jak ją z niego wywabić.