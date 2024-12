Barwy szczęścia, odcinek 3094: Tylko Justin uratuje Bruna przed bankructwem? Zrobi wszystko, by mu pomóc

"Barwy szczęścia" odcinek 3094 - poniedziałek, 16.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Justin będzie dalej pomagał Brunowi, tak by hotel został w jego rękach w serialu „Barwy szczęścia"

Po powrocie z Islandii Justin został poproszony przez Bruna o znalezienie inwestorów chętnych do ulokowania swoich pieniędzy w jego biznes. To dla niego ważne, by polubownie podzielić się majątkiem z Bożeną (Marieta Żukowska). Skotnicki przekonał do inwestycji Kępskich – Tomasza (Jakub Sokołowski) i Henryka (Zbigniew Suszyński).

W 3094. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Justin będzie się dwoił i troił, by uratować hotel Bruna

W 3094. odcinku serialu „Barwy szczęścia" sytuacja diametralnie się zmieni. Wcześniej Bruno bardzo się ucieszył z tego, że w ogóle pojawiło się zainteresowanie wykupem udziałów w hotelu jego i Bożeny, choć oferty nie mogły w całości pokryć tego, co chce wypłacić żonie, by zostawiła mu ten biznes. Ale teraz sytuacja jest zupełnie inna. Nazwisko Stańskiego znowu pojawi się w prasie i Internecie w niekorzystnym świetle. Choć to on będzie ofiarą – napadnięty przez współwięźnia z tej samej celi, który wykona zaplanowaną przez Rafała zemstę – Błażej Modrzycki (Piotr Ligienza) ponownie go obsmaruje w swoim tabloidowym „Szoku”. Spowoduje to wycofanie się inwestorów z już podpisanych umów. Bruno będzie tym zgnębiony, ale Justin postanowi zrobić wszystko, by mu pomóc. W końcu pracuje u Stańskiego, więc lojalnie stanie po jego stronie i postara się uratować nie tylko interes szefa, ale i własną posadę managera hotelu. Poza tym jest zakochany w Reginie, która zaczęła dawać w nim swoje cykliczne koncerty. Justin będzie chciał nadal podziwiać jej grę i cieszyć się z entuzjazmu słuchaczy!