Barwy szczęścia, odcinek 3086: Justin znajdzie inwestorów dla Bruna. Ale Bożena nie skapituluje i będzie walczyć o hotel do końca

Barwy szczęścia, odcinek 3086: Powrót Justina! Znajdzie sposób, aby na dobre zbliżyć się do Reginy - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3086 - środa, 04.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3086. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Justin zaproponuje Brunowi, by Kępscy zostali jego inwestorami

W 3086. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno, zdecydowany by zatrzymać hotel za wszelką cenę, poprosi o pomoc Justina, który już kiedyś pomógł mu znaleźć inwestorów. Kiedy Skotnicki wróci z Islandii, od razu zjawi się u Stańskiego. Ten powie mu, że zamierza jak najszybciej spłacić Bożenę, by załatwić z nią podział majątku polubownie.

- Sądzisz, że jesteście w stanie się dogadać? - zapyta Justin.

- Może pieniądze będą przekonującym argumentem. Takie... leżące na stole, do wzięcia. Ja nie mam takich pieniędzy, jakich ona żąda. Dlatego muszę sprzedać część udziałów – stwierdzi Bruno, a Skotnicki podsunie mu pomysł przedstawienia oferty Kępskim - Tomaszowi i Henrykowi.

- Oni już poprzednio inwestowali w hotel – przypomni mu Stański.

- Zgadza się. Dobrze wówczas zarobili. Są gotowi wyłożyć pieniądze choćby zaraz – odpowie Justin

W 3086. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno przekona się, że Bożena nie zostawi mu hotelu

W 3086. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno dowie się, że Kępscy są w stanie zainwestować w jego hotel połowę kwoty, której potrzebuje. To będzie za mało. Ale na razie Stański podpisze umowę z Tomaszem i Henrykiem. A kiedy Justin znajdzie kolejnych inwestorów, Bruno nabierze wobec nich podejrzeń, ponieważ będą oni chcieli mieć wpływ na zarządzanie hotelem. Dojdzie do wniosku, że podstawiła ich Bożena, która zamierza walczyć o hotel do końca.

(dialogi za: Swiatseriali.interia.pl)