Barwy szczęścia, odcinek 3098: Sebastian będzie podejrzewał Sonię o najgorsze. Z kim pójdzie na randkę matka Mateuszka?

„Barwy szczęścia" odcinek 3098 - piątek, 20.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Narasta dystans Sebastiana do Soni w serialu „Barwy szczęścia”

Sebastian jest już bardzo zniecierpliwiony tym, że Sonia zajmuje coraz więcej miejsca w życiu jego i Dominiki. Oczywiście, razem zajęli się Mateuszkiem, ale nie spodziewali się, jak bardzo opieka nad chłopcem skomplikuje im życie. Dominika pokochała dziecko i nie chce się z nim rozstać, ale sama Sonia to osobny temat - wciąż wymaga ich pomocy, bo sama zupełnie sobie nie radzi. Po utracie dachu nad głową na skutek niepłacenia czynszu Kowalscy będą musieli wziąć ją z dzieckiem pod swój dach, bo do tego się zobowiązali w takiej właśnie sytuacji. Nie myśleli pewnie, że tak szybko do niej dojdzie… Sebastian będzie z tego powodu bardzo niezadowolony.

W 3098. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sonia oznajmi, że wychodzi wieczorem na randkę

W 3098. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Sebastian, który najwyraźniej stracił zaufanie do Soni już wtedy, kiedy za swoje oszustwo trafiła do więzienia, nabierze w stosunku do niej jeszcze większych podejrzeń. Będzie uważał, że skoro straciła pracę – nie ze swojej winy, ale z powodu koniecznej operacji – to by mieć pieniądze, pójdzie po linii najmniejszego oporu i wróci do prostytucji. Kiedy Sonia ni z tego ni z owego oznajmi, że wybiera się wieczorem na randkę, Kowalski nie uwierzy, że chodzi o romantyczne spotkanie, ale o biznes… spotkanie z klientem. Dominika nie posunie się do żadnych oskarżeń i będzie w swoich reakcjach ostrożniejsza od męża, ale i jej postępowanie koleżanki się nie spodoba. Będzie zdania, że Sonia powinna spędzać wieczory z Mateuszkiem, który jej potrzebuje. Najpierw nie widział matki przez okrągły rok, potem trafiła do szpitala i cudem wyszła z sepsy… Czy Kowalscy na dobre zmienią zdanie na temat Soni? I z kim umówi się mama Mateusza? Zobaczymy już niedługo.