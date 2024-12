Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3093: Asia zupełnie rozczarowana Marysią. Już nie spróbuje się do niej zbliżyć

W 3093. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Asia (Anna Gzyra) poczuje się bardzo zrezygnowana, bowiem kłopoty z Marysią (Nina Szumowska) tylko się pogłębią. Dziewczynka będzie coraz bardziej wrogo nastawiona do ukochanej Huberta (Marek Molak). On również będzie już zmęczony ponawianiem prób przekonania dziecka do Sokalskiej. Oboje z Asią z nich zrezygnują. Poczekają do jesieni…