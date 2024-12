Barwy szczęścia, odcinek 3092: Zadufany Bruno urazi Justina. Nie doceni lojalności i starań Skotnickiego

Barwy szczęścia, odcinek 3100: Pożegnanie Marysi! Córka Huberta wyleci do Klary i już nie wróci? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3092 - czwartek, 12.12.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Justin zaproponował Kępskich jako inwestorów w serialu "Barwy szczęścia"

Kiedy Bruno, zdecydowany zatrzymać hotel za wszelką cenę, poprosił o pomoc Justina, ten szybko skontaktował się z Tomaszem (Jakub Sokołowski) i Henrykiem (Zbigniew Suszyński) i zaproponował im, by ponownie w niego zainwestowali. Poprzednio dobrze na tym wyszli. Okazało się, że mogą od razu wyłożyć pieniądze.

W 3092. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bruno urazi Justina

W 3092. odcinku serialu "Barwy szczęścia" podekscytowany Justin pochwali się Brunowi, że znalazł kolejnych inwestorów:

- Wyliczyłem zwrot kapitału, zrobiłem biznesplan i… pozyskałem inwestorów. Mamy to! - wykrzyknie uradowany i dumny z siebie. Ale Stański nie podzieli jego entuzjazmu:

- Tylko nie podoba mi się warunek oddania udziałów w spółce – powie niezadowolony.

- To zabezpieczenie ich kapitału.

- Ja nie chcę zbiorowego zarządzania. Ja wiem, jak kierować tym hotelem. Nie chcę wypuszczać kontroli z rąk.

- Inaczej nie dostaniesz pieniędzy – uświadomi naburmuszonego Bruna Skotnicki.

- Ale jak ty sobie to wyobrażasz? Będę chodził i przekonywał ich do swoich racji…?

Potem Stańskiemu nie spodoba się to, że Justin ma być przedstawicielem inwestorów, choć dokładnie tak było poprzednim razem.

- Chcesz mieć prawo głosu?! - obruszy się.

- Nie ufasz mi po tym, co dla ciebie zrobiłem? - Justin poczuje się tak, jakby wylano mu na głowę kubeł zimnej wody. Będzie mu bardzo przykro. Po entuzjazmie nie zostanie żaden ślad:

- Wysłałem ci umowy, daj mi znać, kiedy się zdecydujesz… - powie wychodząc.

Justin zrobi wszystko, by ocalić hotel Bruna w 3094. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3094. odcinku serialu „Barwy szczęścia" nazwisko Bruna znów zagości na łamach prasy. Modrzycki (Piotr Ligienza) ponownie go obsmaruje w „Szoku”. W rezultacie inwestorzy wycofają się z umów. Ale Justin znów postanowi zrobić wszystko, by mu pomóc. Lojalnie stanie po stronie Stańskiego, by zachować posadę managera hotelu i miejsce, gdzie nadal mogłaby koncertować Regina (Kamila Kamińska).