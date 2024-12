Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3091: Sprytna Marysia podsłucha rozmowę Asi i Emila! Dowie się o ich planach i będzie zaskoczona

W 3091 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Marysia (Nina Szumowska) podsłucha rozmowę Asi (Anna Gzyra) i Emila (Artem Malashchuk), przez co całkowicie zmieni zdanie na temat relacji jej ojca, Huberta (Marek Molak) z jego nową partnerką. Słowa wypowiedziane przez syna Sokalskiej wywołają w dziewczynce burzę emocji i sprawią, że zacznie ona planować swój wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Po odkryciu intencji Sokalskich, córka Pyrki nie będzie chciała mieć z nimi nic wspólnego i zacznie błagać mamę, by ta zgodziła się na jej przeprowadzę za granicę. Co takiego usłyszy Marysia w 3091 odcinku serialu "Barwy szczęścia"? Wszystkie szczegóły ujawniamy poniżej!