Barwy szczęścia, odcinek 3093: Marysia wypowie wojnę Emilowi i Asi! Zniszczy to, co dla niego najcenniejsze!

W 3093 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Marysia (Nina Szumowska) nie cofnie się przed niczym, by wyrazić swoją niechęć wobec Emila (Artem Malashchuk) i jego matki, Asi (Anna Gzyra). Zdesperowana dziewczynka znów posunie się do drastycznego kroku, niszcząc ukochaną gitarę Emila, co doprowadzi chłopca do rozpaczy. Asia, mimo wszystko, będzie starała się zrozumieć emocje córki Huberta (Marek Molak) i nie straci nadziei na zbudowanie szczęśliwej rodziny, jednak to zda się na nic? Poznaj szczegóły już teraz!