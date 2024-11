Barwy szczęścia odcinek 3076: Kasia ukryje pocałunek z Łukaszem! Nie zdradzi prawdy Mariuszowi i będzie grała niewiniątko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3076 - środa, 20.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3076 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Kasia zdecyduje się nie informować Mariusza o pocałunku z Łukaszem, który miał miejsce po wspólnym wyjściu do kina zorganizowanym przez ich syna, Ksawerego (Bartosz Gruchot). Chłopiec, pragnąc ponownego zbliżenia rodziców, zaaranżował to spotkanie, nie spodziewając się, jakie konsekwencje przyniesie. Łukasz, w przypływie emocji, wyznał Kasi, że ich związek był najlepszym, co go spotkało, po czym ją pocałował. Kasia, zaskoczona tym gestem, postanowiła jednak nie dzielić się tym z Mariuszem.

Mariusz zacznie podejrzewać Kasię o zdradę w 3076 odcinku serialu "Barwy szczęścia"?

Mariusz w 3076 odcinku serialu "Barwy szczęścia" zauważy zmiany w zachowaniu Kasi. Jej zdawkowe odpowiedzi na wiadomości oraz fakt, że spędziła wieczór z Łukaszem, wzbudzą w nim podejrzenia. Podczas rozmowy z Górką wyrazi swoje obawy.

- Mariusz, czy to są właśnie przejawy zazdrości? - Tak, dokładnie tak. Jestem o ciebie zazdrosny. - Zupełnie niepotrzebnie. Nie masz żadnego powodu. - No ale wczoraj wieczorem poszliście razem do kina. Potem zdawkowo odpowiadałaś na wiadomości…

Łukasz nie rezygnuje z Kasi w 3076 odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3076 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Łukasz, po pocałunku z Kasią, zacznie zastanawiać się nad możliwością odbudowania ich relacji. Jego uczucia wobec byłej żony odżyją, co skomplikuje sytuację jeszcze bardziej. Kasia, rozdarta między przeszłością a teraźniejszością, będzie musiała podjąć trudne decyzje dotyczące swojej przyszłości. Zatajony pocałunek z Łukaszem może stać się iskrą zapalną, która zagrozi ich związkowi. Czy Kasia zdecyduje się wyznać prawdę? A może Mariusz sam odkryje, co się wydarzyło? Jedno jest pewne - emocje sięgną zenitu!