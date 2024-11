Barwy szczęścia, odcinek 3075: Między Kasią i Łukaszem będzie jak dawniej. Sadowski pocałuje żonę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3075 - wtorek, 19.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3075 odcinku "Barw szczęścia" Kasia wybierze się na mini randkę z Łukaszem. Oczywiście sama nie wpadnie na taki pomysł, a całe spotkanie zaaranżuje Ksawery. Chłopiec nadal nie pogodził się z rozstaniem rodziców. Oni wciąż nie mają rozwodu, nawet mimo rozpoczęcia nowych relacji. Kasia weszła w związek z Maruszem, a Łukasz zwrócił większą uwagę na Celinę (Oriana Krajewska). To jednak nie oznacza, że nie myśli o żonie. Wręcz przeciwnie, w 3075 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że wciąż marzy o związku z Kasią.

Sadowscy poczują się jak dawniej

Kasia faktycznie ulegnie synowi i wybierze się z Łukaszem do kina. Dzień przebiegnie w miłej atmosferze, zupełnie jak dawniej. Nie będzie kłótni i sporów, a Łukasz znów spojrzy na kobietę tak, jak miał kiedyś w zwyczaju. Ona nie przekroczy granicy, ale sama przyzna, że czuje powiew przeszłości. Dopiero pod koniec spotkania dziennikarz odważy się na wymowny krok.

- A pamiętasz nasze pierwsze wyjście do kina? - Łukasz zacznie wspominać stare czasy. - Pewnie, że pamiętam. To było zaraz po chorobie Ksawerego - przyzna Kasia. - Tak, dopiero się poznaliśmy, właściwie odnaleźliśmy... Kasia, mogę powiedzieć ci coś? Szczerze? - zapyta Sadowski żonę, a ona pokiwa głową. - Myślę, że nasz związek to było coś najpiękniejszego, co mi się przydarzyło. Na prawdę... I bardzo się cieszę, że owocem tego jest nasz syn - powie wzruszające wyznanie Łukasz. - Znaczy było odwrotnie. Nasz związek był... owocem tego, że Ksawery był na świecie - zaśmieje się Kasia i lekko sprostuje słowa byłego męża. - Tak, masz rację, dokładnie. Dziękuję ci za to spotkanie - powie szczerze Łukasz. - Ja tobie też, było jak dawniej - przyzna z uśmiechem Kasia, ale nie spodziewa się, że mężczyzna posunie się o krok dalej.

Łukasz pocałuje Kasię w 3075 odcinku "Barw szczęścia"

Sadowski trochę źle odbierze uśmiechy i miłe nastawienie żony. Co prawda, Kasia faktycznie przyzna, że czuje się jak za starych czasów, ale dziennikarz nieco przesadzi z pocałunkiem. Nachyli się do Kasi i pocałuje ją w usta, ale ona odskoczy z zaskoczeniem. Zdradzamy, że Kasia nie podzieli aż takiego entuzjazmu co do spotkania. Będzie chciała kontynuować związek z Mariuszem.