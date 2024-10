Barwy szczęścia, odcinek 3056: Herman zostanie bez grosza! Choroba Malwiny pozbawi go oszczędności - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3056 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3056 odcinku "Barw szczęścia" życie Hermana obróci się o 180 stopni. Złodzieje, którzy w poprzednich odcinkach okradli klub Reginy, nie zostawią po sobie śladu, a Herman nie będzie w stanie się pogodzić z tym, co się wydarzyło. Przecież to on sam namówił Reginę na wyjazd, przekonując ją, że poradzi sobie z obowiązkami. Pech jednak chciał, że gdy tylko opuściła Warszawę, doszło do napadu! Złodzieje, świadomi jego niepełnosprawności, wykorzystali moment nieuwagi i z kasetki klubu zabrali całą gotówkę.

Herman zrujnowany przez kradzież! W 3056 odcinku "Barw szczęścia" nie wybaczy sobie błędu

Herman w 3056 odcinku "Barw szczęścia" zacznie się załamywać pod ciężarem własnych wyrzutów sumienia. Będzie obwiniał się za to, że nie potrafił ochronić klubu przed przestępcami, a każde wspomnienie o kradzieży będzie dla niego kolejnym ciosem. Czy znajdzie sposób, by sobie to wybaczyć?

- 3,5 tysiąca to nie mało pieniędzy… - Daj spokój, to są tylko pieniądze. Najważniejsze, że tobie nic się nie stało. - Bez przesady, to byli tylko młodociani złodzieje. - No i co z tego? Mogli cię napaść, pobić, a pieniądze się odzyska. Klub chyba był ubezpieczony? - No właśnie nie jestem pewien czy był. Oddałbym te pieniądze ze swoich, ale choroba Malwiny pochłonęła wszystkie moje oszczędności.

Choroba Malwiny zrujnuje finanse Hermana w "Barwach szczęścia". Wyzna, że nie ma pieniędzy!

Nie tylko kradzież odbije się na życiu Hermana. W 3056 odcinku "Barw szczęścia" masażysta przyzna Małgosi (Adrianna Biedrzyńska) i Jerzemu (Bronisław Wrocławski), że nie ma już żadnych oszczędności na koncie! Wszystko, co do tej pory zgromadził, poszło na leczenie Malwiny. Koszty jej terapii pochłonęły wszystkie oszczędności, a Herman nie będzie miał z czego pokryć strat, jakie poniósł klub fitness.

Złodzieje zrujnują klub Reginy, a strata 3,5 tysiąca złotych poważnie zachwieje kondycją finansową firmy?Herman weźmie na siebie całą odpowiedzialność, jednak Czapka wyzna mu, że oboje popełni wielki błąd i to mogło przydarzyć się każdemu. Czy mimo zrozumienia, Regina postanowi zwolnić Hermana z klubu? Dowiemy się wkrótce!