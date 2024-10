Barwy szczęścia, odcinek 3067: Bójka Franka i Justina. Po pocałunku z Reginą nie daruje rywalowi - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3063: Powrót Klemensa do pracy! Tylko on może uratować kancelarię

"Barwy szczęścia" odcinek 3067 - czwartek, 7.11.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Franek nie wytrzyma i dorwie Justina w 3067 odcinku "Barw szczęścia". Strażak doskonale wie, że coś "wisi w powietrzu", a przyjaźń ukochanej z przystojnym Skotnickim od początku budziła jego czujność. Niestety Franek na co dzień przebywa w Bydgoszczy, stąd mało czasu dla rodziny i dbanie o relacje. Justin natomiast od dawna interesuje się Czaplą, pomaga jej i dba o dobry humor. Od jakiegoś czasu wiadomo, że tę dwójkę mocno do siebie ciągnie, chociaż w większości przypadków starali się zachować dystans. W kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" wszystko przybierze niespodziewany obrót.

Pocałunek Justina i Reginy

Dokładnie w 3065 odcinku "Barw szczęścia" Justin zbierze się na odwagę i wyzna Reginie swoje uczucia. Nawet Ewa (Nicole Bogdanowicz) zrobi mu aferę i na własnej skórze przekona się, że to nie do niej Skotnicki poczuł coś więcej. Podrywy nie będą miały sensu, bo zagubiony chłopak i tak wybierze dojrzałą i pociągającą pianistkę. To właśnie Reginie wyzna uczucia, a ona go nie odepchnie... Zdradzamy, że dojdzie do pocałunku Justina i Reginy!

Później sprawy potoczą się w zaskakującym kierunku, a Skotnicki zwierzy się ze wszystkiego Patrykowi (Konrad Skolimowski). Kiedy jednak zajrzy do klubu Reginy po pocałunku, nie ma co liczyć na kolejne miłosne uniesienia. Na miejscu zastanie Franka...

Bójka Franka i Justina w 3067 odcinku "Barw szczęścia"

Franek całkiem trafnie przeczuje, że Czapla nie jest mu wierna. Urządzi aferę, zarzuci ukochanej romans, a kiedy skonfrontuje się ze Skotnickim, zrobi się bardzo nieprzyjemnie. Już w 3067 odcinku "Barw szczęścia" panowie nie utrzymają rąk przy sobie. Napięcie będzie tak duże, że wywiąże się między nimi szarpanina. Co z tego wyniknie? Dowiemy się wkrótce.