Barwy szczęścia, odcinek 3056: Klub Fitness Reginy zbankrutuje przez Hermana?! Masażysta nigdy sobie tego nie wybaczy

"Barwy szczęścia" odcinek 3056 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Dramat rozpocznie się od w 3055 odcinku "Barw szczęścia" od poważnej kradzieży, która na długi czas zrujnuje spokój w życiu Reginy. Podczas jej nieobecności w klubie, Herman, który podejmie się prowadzenia interesu, stanie przed zadaniem, które szybko go przerośnie. Kiedy do klubu wtargnie złodziej, wykorzysta fakt, że Herman, jako niewidomy masażysta, nie będzie w stanie zareagować na czas. Pieniądze znikną, a Regina straci 3,5 tysiąca złotych - suma, która może poważnie zachwiać kondycją finansową jej biznesu.

Herman zawiedzie Reginę w "Barwach szczęścia". Tragedia w klubie fitness!

W 3056 odcinku "Barw szczęścia" Herman nie będzie mógł sobie wybaczyć tego, co się stało. Ogromne wyrzuty sumienia przytłoczą go, zwłaszcza że to on sam namawiał Reginę, by wyjechała do Bydgoszczy, zapewniając ją, że poradzi sobie ze wszystkim. Niestety, jego pewność siebie okaże się zgubna, a konsekwencje tego błędu będą bardzo poważne.

Nie wszystko jednak stracone! W 3056 odcinku "Barw szczęścia" na scenę wkroczy Justin (Jasper Sołtysiewicz), który od dawna darzy Reginę uczuciem i będzie gotów zrobić wszystko, by jej pomóc. Sprawa kradzieży zostanie od razu zgłoszona na policję, jednak zakochany po uszy Justin, znany ze swojego impulsywnego charakteru, nie zamierza siedzieć z założonymi rękami i czekać na rezultaty. Czy zdoła odnaleźć sprawcę i odzyskać skradzione pieniądze?

Wściekła Regina zawiedzie się na swoim mężu w 3056 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy Regina dowie się o kradzieży, natychmiast wróci z Bydgoszczy, by ratować swój klub. Jednak na miejscu czeka ją kolejny cios - zupełny brak wsparcia ze strony Franka, który nie zareaguje na wieść o dramacie swojej żony. W 3056 odcinku "Barw szczęścia" Regina po raz kolejny poczuje, że nie może liczyć na męża, który od dawna jest wobec niej obojętny. Ich małżeństwo już wcześniej było w kryzysie, a teraz sytuacja jeszcze bardziej się pogorszy.