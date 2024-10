Barwy szczęścia, odcinek 3045: Herman uratuje Wiktorię! Piękna influencerka zakocha się w masażyście?

Wiktoria rozczarowała Madzię w 3038. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3038. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktoria znowu skontaktowała się z Madzią (Joanna Sierzputowska). Została zaproszona na imprezę w Szczyrku i potrzebowała sportowej stylizacji. Madzia zaprowadziła ją do skateshopu Wiktora i Tomasza. Influencerka odłożyła stertę ubrań. Niestety, zamiast pieniędzy zaproponowała reklamę na swoim profilu.

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktoria zaprzyjaźni się z Ewą Poraj

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktoria będzie miała wypadek na deskorolce. Kask na szczęście zamortyzuje upadek, ale nie obędzie się bez skręconego stawu skokowego. Zostaną też mocno potłuczone mięśnie rdzenia. Dziewczyna odniesie do skateshopu wypożyczony, ale zniszczony sprzęt i za niego nie zapłaci. Madzia będzie miała spore wyrzuty sumienia, bo przecież to ona zaprowadziła do sklepu influencerkę. Powie też Oliwce (Wiktoria Gąsiewska), że Wiktoria zaprzyjaźniła się na imprezie z Ewą Poraj (Nicole Bogdanowicz), wrogiem Zbrowskiej, co bardzo ją rozczaruje. Oliwka liczy na współpracę z Bral i wypromowanie swojego kremu...

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktoria znowu zjawi się u Hermana na masaż

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktoria znowu pojawi się u Hermana, kompletnie obolała. Poprzedniego wieczora, wbrew zdrowemu rozsądkowi, wzięła udział w uroczystej gali, dokąd wejście załatwiła jej Olga (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska), szefowa agencji, której jest podopieczną. Bycie influencerką zobowiązuje… Poprzedniego dnia lekarz zrobił jej zastrzyk blokujący obrzęk i ból, ale działa on jedynie tymczasowo i tylko na same objawy. Herman znowu będzie się starał jej pomóc i rozmasować bolesne miejsca. Wiktoria to doceni. Jak bardzo? Czy masażysta-cudotwórca wpadnie jej w oko?

„Barwy szczęścia" odcinek 3045 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2