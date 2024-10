Barwy szczęścia, odcinek 3044: Marzenie Oliwki się nie spełni? Ewa Poraj pokrzyżuje jej szyki - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3056: Nagły powrót Stasia z wojska. Tragedia sprowadzi do do rodzinnego domu - ZDJĘCIA

Oliwka stała się pracoholiczką w serialu „Barwy szczęścia”

Tomasz zauważy, że Oliwka ciągle pracuje i że to negatywnie wpływa na ich związek. Powie jej, że oboje powinni czasem wziąć wolny dzień. Z jednej strony będzie miał jej za złe, że to praca jest jej priorytetem, a nie on, ale z drugiej będzie się o nią martwił.

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Wiktoria zaprzyjaźni się z wrogiem Oliwki – Ewą Poraj

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia (Joanna Sierzputowska) będzie mieć wyrzuty sumienia, kiedy Wiktoria odniesie do skateshopu zniszczony sprzęt i za niego nie zapłaci:

- Ja ją do was przyprowadziłam. A tobie Oliwka narobiłam nadziei na współpracę z Wiktorią, a pewnie nic z tego nie wyjdzie.

- Skąd mogłaś wiedzieć, że mój wróg to jej nowa kumpela? - westchnie Zbrowska.

- Poznały się na tej imprezie, o której ci opowiadałam.

- No, ale chyba nic złego z tego nie wynika? - zapyta Madzię Oliwka.

- Nie wiem. Może to powinna być dla mnie jakaś przestroga? Tomek zdecydował się na współpracę z nią i tyle stracił…

Ale Tomek zaprzeczy stwierdzając, że dzięki Wiktorii sprzedali już „trochę desek”, więc ostatecznie wyjdą na plus.

Kiedy później Wiktoria wpadnie do Madzi przymierzać wybrane przez nią stylizacje na galę, dokąd influencerka się wybiera pomimo kontuzji, dziewczyna podpyta gwiazdę, czy Ewa wspominała o Oliwce, z którą się obie znają. Bral zaprzeczy.

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Oliwka będzie przygnębiona sądząc, że z jej współpracy z Wiktorią nic nie wyjdzie

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" następnego dnia Oliwka pokaże Tomaszowi zdjęcia Wiktorii, wystylizowanej przez Madzię na galę. Tym razem jej ubrania i showroom zostaną oznaczone.

- To znaczy, że współpraca się układa. Może Madzia wyjdzie na prostą dzięki temu? My też będziemy do przodu – powie Kępski.

- Tylko ja w lesie. Na razie mogę pomarzyć o wspólnych planach – powie zrezygnowana Zbrowska.

- Jeżeli Wiktoria odrzuci twój krem przez jakieś plotki, to jest jej strata. Ale ona lubi rzeczy dobrej jakości, więc myślę, że będzie OK.

- Musiałabym to ukrywać przed Poraj – wyjaśni Oliwka.

- No to może zagraj w otwarte karty, nie ukrywaj tego konfliktu. Zresztą, to jest tylko biznes. Wiktoria powinna to zrozumieć – pocieszy ukochaną.

„Barwy szczęścia" odcinek 3044 - piątek, 04.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2