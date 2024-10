Barwy szczęścia, odcinek 3045: Uzależniona Bogusia wróci na spotkania AA. Damian dołączy do matki?

Barwy szczęścia, odcinek 3056: Nagły powrót Stasia z wojska. Tragedia sprowadzi do do rodzinnego domu - ZDJĘCIA

W 3044. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Damian będzie się obawiać, że Bogusia zacznie znowu pić

W 3044. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Beata i Damian będą mieli chwilę dla siebie, kiedy Mirek i Bogusia pojadą do domu. Wtedy jej syn zwierzy się żonie z obaw o Mirka. Beata zapewni go, że wszystko będzie dobrze i że nie będzie sam:

- I to chyba dobrze, że przy okazji będzie miał Bogusię na oku?

- Mam nadzieję, że sobie poradzą – westchnie Damian.

- Boisz się o mamę? Że nie wytrwa w trzeźwości?

- Sam wiem, jakie to trudne. Żaden wnuk tu nie pomoże. To podstępna choroba – powie jej Damian. I postanowi, że będzie towarzyszył matce w spotkaniach AA, by pomóc jej dojść do siebie.

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bogusia wróci na spotkania AA

W 3045. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bogusia postanowi zrobić wszystko, by znowu nie wpaść w szpony nałogu. Najlepszy z pomysłów, jakie przyjdą jej do głowy, to uczestnictwo w spotkaniach anonimowych alkoholików. Kiedy Damian dowie się o tym, będzie po jej stronie. Zacznie jeszcze mocniej ją wspierać. Pomyśli też o tym, że być może powinni razem chodzić na spotkania AA.

W 3046. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bogusia wróci do szkoły

W 3046. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bogusia pomimo rocznej odsiadki w więzieniu dostanie od razu pracę. Dzięki Beacie wróci do szkoły Gabrysi (Marta Juras), gdzie była sprzątaczką. Rok wcześniej nie popracowała tam długo - już pierwszego dnia doprowadziła do wypadku ucznia.

„Barwy szczęścia" odcinek 3045 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2