Barwy szczęścia, odcinek 3045: Regina zdradzi męża z Justinem?! Skotnicki wyzna jej uczucia i rozpęta burzę – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3045 - poniedziałek, 07.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Już w 3045 odcinku "Barw szczęścia" wszystko się zmieni, gdy Justin odważy się na szokujące wyznanie. Skotnicki, który przez długi czas tłumił w sobie uczucia, nie wytrzyma i postawi wszystko na jedną kartę. Podczas spotkania w klubie fitness Reginy, Justin wypowie słowa, które wywrócą jej życie do góry nogami. Regina, choć zaskoczona, spróbuje odeprzeć jego zaloty, przypominając, że ma męża i dziecko, ale czy te słowa wystarczą, by powstrzymać Justina?

- Ta Ewa Poraj ma wobec ciebie poważne zamiary. Ostrzegam! - Nie chce mi się nawet o tym myśleć. Nie szukam nikogo nowego... - A co spotykasz się z kimś? - Nie, ale bardzo bym chciał... tylko nie wiem czy ten ktoś też by chciał? - Nie, lubię cię Justin i to nawet bardzo, ale mam męża i dziecko i ja nie chcę w moim życiu żadnej rewolucji. - Ale ty zasługujesz na coś więcej. Na pasję na namiętność, szaleństwo, ja widzę w tobie to pragnienie. Ja ci mogę to wszystko dać. - Muszę dokonywać w moim życiu mądrych wyborów. - Czyli ja jestem głupim wyborem? - Nie, po prostu jesteś wyborem na inne życie, nie na to.

Czy Regina ulegnie pokusie i zdradzi męża w "Barwach szczęścia"?

Regina ma na głowie wiele zobowiązań, zarówno zawodowych, jak i rodzinnych. Mąż, dziecko - to jej priorytety. Jednak w 3045 odcinku "Barw szczęścia" ta poukładana rzeczywistość może ulec załamaniu, gdy na horyzoncie pojawi się Justin z pełnym determinacji planem zdobycia jej serca. Czy Regina naprawdę będzie w stanie oprzeć się temu urokowi? Choć wyzna mu, że "nie chce rewolucji" w swoim życiu, to emocje związane z Justinem mogą wpłynąć na jej decyzje.

Wszystko wskazuje na to, że Regina stanie przed trudnym wyborem. Z jednej strony stabilne życie rodzinne, z drugiej - obietnica namiętności i emocji, które dawno wygasły w jej małżeństwie. Czy ich relacja naprawdę skończy się na tym jednym wyznaniu, które usłyszymy w 3045 odcinku "Barw szczęścia"? Czy Justin będzie kontynuował swoje starania, a Regina ostatecznie ulegnie zakazanej pokusie? Tego dowiemy się już niebawem!

"Barwy szczęścia". Justin i Regina będą razem?

W 3045 odcinku "Barw szczęścia" Regina z całą pewnością da Justinowi do zrozumienia, że choć go lubi, nie widzi miejsca na romans w swoim życiu. Czy te słowa będą dla Justina ostatecznym sygnałem, że czas odpuścić, czy wręcz przeciwnie - tylko podsycą jego determinację, by walczyć o Reginę? Odpowiedzi na te pytania dostaniemy w kolejnych odcinkach.