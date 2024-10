Barwy szczęścia, odcinek 3056: Justin wesprze Reginę! Po kradzieży nie będzie z nią już Franka - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3056 - wtorek, 22.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3056 odcinku "Barw szczęścia" Herman kompletnie się załamie, gdy nie dopilnuje interesu Reginy, która straci przez niego aż 3,5 tysiąca złotych. Wszystko przez to, że pod nieobecność szefowej w fitness klubie zjawi się złodziej, który wykorzysta kalectwo Kolskiego i ukradnie z kasetki pieniądze. Wówczas niewidomy masażysta zacznie mieć ogromne wyrzuty sumienia, gdyż sam będzie zachęcał Czaplę do wyjazdu do Bydgoszczy do Franka, gdy ta wyżali mu się, że jej małżeństwo praktycznie nie istnieje. I choć Herman zapewni ją, że ze wszystkim sobie poradzi, to niestety mocno się przeliczy, gdyż już po wyjeździe nie będzie radził sobie najlepiej aż w końcu w 3055 odcinku "Barw szczęścia" dojdzie do najgorszego.

Justin zaangażuje się w pomoc okradzionego fitness klubu Czapli w 3056 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3056 odcinku "Barw szczęścia" Kolski będzie mógł liczyć na wsparcie Justina, a sprawa kradzieży od razu zostanie zgłoszona na policję. Marcin obieca zająć się sprawą, ale Skotnicki nie będzie miał zamiaru bezczynnie siedzieć i czekać. Tym bardziej, że w grę wejdzie interes jego ukochanej Reginy, którą wciąż będzie darzył uczuciem nawet mimo tego, że ona go odrzuci. I choć w 3056 odcinku "Barw szczęścia" Patryk (Konrad Skolimowski) uzna, że jego przyjaciel nie powinien szukać złodzieja na własną rękę i zostawić to Kodurowi, to Justin go nie posłucha! I postanowi działać sam!

Franek zostawi Reginę w potrzebie w 3056 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że w 3056 odcinku "Barw szczęścia" w Warszawie zjawi się już także zaalarmowana Regina, która natychmiast wróci z Bydgoszczy. Tyle tylko, że nawet w świetle takiej tragedii nie będzie z nią Franka, który na dodatek zbytnio nie przejmie się kradzieżą aż 3,5 tysiąca złotych z biznesu żony. Szczególnie, że już wcześniej chciał, aby się go ona pozbyła. Ale przecież dotknie on ich tak samo. Dlatego w 3056 odcinku "Barw szczęścia" Reginę tak mocno rozczaruje postawa męża, na którego nawet w takiej sytuacji nie będzie mogła liczyć. W przeciwieństwie do Justina, który będzie gotowy poświęcić wszystko, aby tylko jej pomóc. W tym nawet własne życie!