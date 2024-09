Barwy szczęścia, odcinek 3053: Justin po odrzuceniu przez Reginę pocieszy się w ramionach Ewy Poraj - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3053 - czwartek, 17.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3053 odcinku "Barw szczęścia" Justin w końcu umówi się z Ewą Poraj! I choć Skotnicki długo będzie się bronił przed zalotami znanej influencerki, której od razu wpadnie w oko w klubie Reginy i to do tego stopnia, że w jej obecności nawet zacznie go podrywać, to wreszcie jej ulegnie. I mimo iż niedawna prześladowczyni Oliwki w pierwszej chwili otrzyma od jej byłego kochanka kosza, to tak łatwo się nie podda i postanowi o niego zawalczyć. I już w 3052 odcinku "Barw szczęścia" ponownie zacznie go podrywać, gdy natrafi na niego w fitness klubie. Ale na tym nie poprzestanie, gdyż podstępem umówi się z nim także na spotkanie jako potencjalna klientka, choć w rzeczywistości zabierze go na swoją imprezę.

Justin umówi się z Ewą Poraj w 3053 odcinku "Barw szczęścia"!

Z kolei Regina w 3053 odcinku "Barw szczęścia" zwierzy się Hermanowi (Maciej Raniszewski) ze swoich małżeńskich problemów. Czapla przyzna Kolskiemu, że ono praktycznie nie istnieje, gdyż prawie w ogóle nie widuje się z własnym mężem. Wówczas przyjaciel poradzi jej, aby pojechała za Frankiem do Bydgoszczy i zawalczyła o ich relację, co w 3053 odcinku "Barw szczęścia" właścicielka klubu fitness ostatecznie zdecyduje się zrobić. A gdy o jej planach dowie się zakochany w niej Justin, którego wcześniej odrzuci, gdy on wyzna jej swoje uczucia, to już kompletnie się załamie. I wtedy postanowi umówić się z Ewą Poraj, choć będzie ona dla niego jedynie pocieszeniem po ukochanej Czapli...

Oliwka wścieknie się na byłego kochanka w 3054 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3053 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki spotka się z Poraj w " SezoNovym Restobarze" Żabci (Hanna Klepacka). Oczywiście, Ewa będzie ogromnie oczarowana młodym biznesmenem, który będzie tylko robił dobrą minę do złej gry, gdyż zdecydowanie bardziej wolałaby spędzić ten czas z Reginą. Szczególnie, że już w 3054 odcinku "Barw szczęścia" o jego randce z influencerką dowie się Oliwka i wówczas mocno się wścieknie na swojego byłego kochanka. A to dlatego, że zacznie się przecież spotykać z jej dawną prześladowczynią, przez którą o mały włos nie upadł jej biznes. I aż nie będzie mogła w to uwierzyć, tym bardziej, że Skotnicki będzie miał tego świadomość!