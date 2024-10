Barwy szczęścia, odcinek 3059: Agata znajdzie dowód na zdradę Ignacego! To będzie koniec ich związku? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3059 - piątek, 25.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3059 odcinku "Barw szczęścia" kłamstwo Ignacego w końcu wyjdzie na jaw, a Kieliszewski już dłużej nie zdoła ukrywać przed ukochaną, że nie ma pracy! I choć ukochany Agaty długo będzie się z tym kamuflował, gdy Pyrka kategorycznie nie zgodzi się, aby złożył wypowiedzenie z miejsca, w którym źle się czuje i da mu przy tym jasno do zrozumienia, iż nie będzie go utrzymywać, to Ignacy zrobi jednak po swojemu. Kieliszewski nie będzie chciał dłużej tam przebywać i postanowi się jednak zwolnić w tajemnicy przed ukochaną, ale to wcale nie skończy się dobrze. A to dlatego, że chłopak nie będzie mógł znaleźć nowego zatrudnienia, przez co będzie musiał okłamywać ukochaną. Aż w końcu okłamie ją, że jedzie w delegację i zniknie, ale w 3059 odcinku "Barw szczęścia" Pyrka już pozna prawdę!

Agata odkryje, że Ignacy ją oszukuje w 3059 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3059 odcinku "Barw szczęścia" Agata znajdzie w rzeczach Ignacego rachunek za parking i od razu pomyśli, że ukochany ją zdradza! A to dlatego, że będzie on z datą, w czasie której Ignacy miał on przebywać na rzekomej delegacji. Wówczas wzburzona Pyrka od razu zażąda od Kieliszewskiego wyjaśnień, przez co Ignacy znajdzie się w kropce. Tym bardziej, że w 3059 odcinku "Barw szczęścia" wciąż nie będzie miał odwagi jej przyznać, iż nie ma pracy, gdyż zda sobie sprawę, że Agata wkurzy się o to równie mocno. Ale z drugiej strony zacznie posądzać go zdradę, przez co ich związek już naprawdę zawiśnie na włosku. Czy wówczas zdecyduje się powiedzieć prawdę?

Pyrka zerwie z Kieliszewskim w 3059 odcinku "Barw szczęścia"?

Póki co jeszcze nie wiadomo, czy w 3059 odcinku "Barw szczęścia" Ignacy przyzna się Agacie, że nie ma pracy, ale pewnym jest, że para się pogodzi i nie rozstanie. Kieliszewski da ukochanej jasno do zrozumienia, że jej nie zdradza, gdyż to ona jest kobietą jego życia, czym oczywiście rozczuli, a jednocześnie uspokoi Pyrkę. Czy wówczas w 3059 odcinku "Barw szczęścia" Agata przestanie drążyć temat i odpuści Ignacemu? Czy Kieliszewskiemu w końcu uda się znaleźć pracę i dłużej nie kłamać? Przekonamy się już niebawem!