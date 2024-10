Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3055: Namiętny pocałunek Justina z Ewą! Patryk przyłapie ich na czułościach

W 3055 odcinku "Barw szczęścia" Justin (Jasper Sołtysiewicz) i Ewa (Nicole Bogdanowicz) dadzą się ponieść emocjom, co zakończy się gorącym pocałunkiem, który wydarzy się na oczach Patryka (Konrad Skolimowski) . Ta chwila namiętności między Justinem a Ewą doprowadzi do czegoś więcej? Jak zareaguje Patryk, widząc to wszystko na własne oczy? Czy ten moment w 3055 odcinku „Barw szczęścia” zmieni wszystko w relacji Ewy z Justinem? Poznaj szczegóły już teraz!