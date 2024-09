Barwy szczęścia, odcinek 3035: Józefina przechytrzy Sofię i wyciągnie z niej prawdę o dziecku Cezarego! Wyśle do syna nagranie jako dowód - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3035 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Determinacja Józefiny, by w 3035 odcinku "Barw szczęścia" poznać prawdę o ojcu dziecka Sofii popchnie ją do zdecydowanych działań! Matka Cezarego nie pogodzi się z tym, że on sam ma jej za złe, że wtrąca się do jego życia. Zastrzegła, że nigdy nie zgodzi się na odsunięcie jej od wnuka i Sofii!

Józefina da Sofii pieniądze od Cezarego w 3035 odcinku "Barw szczęścia"

Kiedy w 3035 odcinku "Barw szczęścia" Cezary z Leą (Lena Sobota) wrócą do Indii, a Józefina zda sobie sprawę, że syn chciała wyjechać bez pożegnania, postanowi działać, by raz na zawsze uciąć spekulacje na temat dziecka Sofii. Znów odwiedzi byłą narzeczoną syna, by przekazać jej w kopercie pieniądze od Cezarego.

Oczywiście w 3035 odcinku "Barw szczęścia" to będzie to kolejne kłamstwo Rawiczowej, bo ona sama wyłoży pieniądze na wsparcie do wnuka. Postanowi też zatrudnić Sofię w swojej stadninie, by mieć ją cały czas na oku. Co prawda początkowo Sofia odmówi przyjęcia pieniędzy, ale szybko zmieni zdanie.

- Ale to nie jest jałmużna, to jest zaliczka za pracę w stadninie. Niepotrzebnie odrzuciłaś moją propozycję... - Nie wracajmy do tego. Zresztą i tak nie mam jak pracować, muszę opiekować się dzieckiem... - Ale możesz pracować na pół etatu. Przyjedziesz do mnie z Czarusiem, ja się nim zajmę, a ty się zajmiesz końmi... - Ale ja tak nie mogę! - A masz lepszą propozycję? Ja wątpię... Jeżeli będziesz chciała możesz wrócić na studia doktoranckie. Ja się zajmę Czarkiem, załatwię mu najlepszy żłobek, opiekunki... - Jo, to nie jest pani wnuk! - Sofia w 3035 odcinku "Barw szczęścia" będzie brnęła w zaparte, że Czarek nie jest dzieckiem Cezarego.

Sofia przestraszy się gróźb Rawiczowej w 3035 odcinku "Barw szczęścia"

I właśnie wtedy w 3035 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowa postanowi ją docisnąć. Posunie się do gróźb, żeby Sofia wreszcie powiedziała prawdę.

- Sofia, spójrz mi w oczy i powtórz mi to jeszcze raz... Znasz mnie nie od dziś... Wiesz,że jestem uparta. Ja się dowiem czyje to dziecko. Jeżeli nie, zrobię badania DNA! Nie możesz mi po prostu powiedzieć?

- To jest dziecko Cezarego...

- Dziękuję kochanie! Dziękuję, teraz nie musisz się już o nic martwić... - Józefina z triumfalnym uśmiechem przytuli matkę swojego wnuka.

Nagranie w wyznaniem Sofii o ojcu dziecka wysłane do Cezarego w 3035 odcinku "Barw szczęścia"

W 3035 odcinku "Barw szczęścia" osiągnie to, co zamierzała. Wyciągnie z kieszeni telefon z nagraniem wyznania Sofii. Po chwili zadzwoni do Cezarego, który będzie już w samolocie z Leą do Indii, żeby przekazać synowi dobre wieści.

- Cześć synku, wiem, że lecisz w tej chwili. Ale jak wylądujesz, to czeka na ciebie niespodzianka... Wysyłam ci plik z nagraniem, które rozwieje wszystkie twoje wątpliwości. Jeżeli dolecisz, to odsłuchaj i oddzwoń do mnie. Ja się wszystkim zajmę, twoim synem też!