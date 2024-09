Barwy szczęścia, odcinek 3035: Asia kolejną ofiarą Stefaniaka! Przyzna się Hubertowi, że się do niej dobierał - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3035 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Okrucieństwo Roberta Stefaniaka w 3035 odcinku "Barw szczęścia" przekroczy kolejne granice! Znów zacznie grozić Wandzie, gotów na wszystko, by zmusić „ukochaną” do uległości. A kiedy Halicka od niego odejdzie, Robert spróbuje ją jeszcze zastraszyć. Tym razem jednak Wanda znajdzie w sobie siłę, by przeciwstawić się oprawcy.

Wanda uwolni się od Stefaniaka w 3035 odcinku "Barw szczęścia"

- Słuchaj, ja się ciebie nie boję... Już nie! A jeśli będziesz próbował się stawiać, to naślę na ciebie kontrolę skarbową i to tak, że będą wiedzieli, gdzie szukać... Dużo o tobie wiem!

- Nie radzę!

- Bo co, znów mnie pobijesz? Obdukcję też zrobiłam! Trzymaj się ode mnie z daleka! - Halicka w 3036 odcinku "Barw szczęścia" nie pozwoli, żeby Robert znów ją skrzywdził!

Stefaniak upatrzy sobie Asię na ofiarę w 3035 odcinku "Barw szczęścia"

Mimo to w 3035 odcinku "Barw szczęścia" potwór Stefaniak poczuje się na tyle bezkarny, że upatrzy sobie kolejną ofiarę. Już dawno wpadło mu w oko Asia i nie krył tego, nawet gdy "spotykał" się z krawcową w obecności Wandy. Teraz po odejściu partnerki postanowi rozerwać się u boku pięknej partnerki Huberta Pyrki (Marek Molak). Wystarczy, że Asia zjawi się u niego z krótką wizytą, by przekazać stroje karnawałowe, a Stefaniak znów zacznie się do niej dostawiać.

Czy Asia w 3035 odcinku "Barw szczęścia" zdoła wymknąć się z mieszkania brutala, damskiego boksera? Na szczęście tak, ale kiedy potem wyzna Hubertowi co ją spotkało ze strony Stefaniaka, jak strasznym jest typem faceta, wzbudzi panikę Pyrki, że mogło się jej stać coś złego. - Czemu mi nie powiedziałaś, że on się do ciebie przystawiał? - zapyta Hubert ukochaną, która pożałuje, że nie była z nim szczera.