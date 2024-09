Barwy szczęścia, odcinek 3034: Cezary odsunie Józefinę od swojego syna! Znów zacznie knuć z Sofią za jego plecami - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3034 - piątek, 20.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3034 odcinku "Barw szczęścia" już wszyscy dowiedzą się o dziecku Sofii, którego najprawdopodobniej Cezary będzie ojcem. I choć dawna kochanka Rawicza będzie zarzekać się, że nie jest to jego dziecko, to jednak nie pozwoli mu wykonać testów DNA, przez co zarówno on, jak i Józefina będą wiedzieć swoje. Oczywiście, ukochany Natalii (Maria Dejmek) tak tego nie zostawi i postanowi dowiedzieć się prawdy, tym bardziej, że o wszystkim dowiedzą się już wszyscy zainteresowani, a w tym zarówno Marczakowie, jak i sama Zwoleńska. I to w 3034 odcinku "Barw szczęścia" wywoła poważny kryzys w jego związku z Natalią, za co zarówno Cezary, jak i Małgorzata z Jerzym będą mieli ogromne pretensje do Rawiczowej!

Cezary wścieknie się na matkę w 3034 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3034 odcinku "Barw szczęścia" Józefina zjawi się u Marczaków tak jak gdyby nic się nie stało. Rawiczowa zacznie się tłumaczyć, a przy tym oczywiście wybielać, ale Małgorzata i Jerzy nie będą mieli ochoty z nią rozmawiać. Tym bardziej, że po tym jak ich oszukiwała i manipulowała, nie będą w stanie uwierzyć w żadne jej słowo! W 3034 odcinku "Barw szczęścia" małżonkowie będą mieć do niej wiele żalu, podobnie z resztą jak sam Cezary! A to dlatego, że Józefina nie przestanie wtrącać się w jego życie, a co gorsza znów będzie jątrzyć!

- Co powiedział prawnik? Jakie mamy opcje? - zapyta Józefina.

- Chyba chciałaś zapytać, jakie ja mam opcje? - poprawi ją Cezary.

- Ale to chyba jest nasza wspólna rodzinna sprawa. Właśnie o tym rozmawialiśmy z Małgorzatą i Jerzym - okłamie go matka.

- Nie, rozmawialiśmy o tym jak nas oszukiwałaś i tylko o tym - wyjaśni Małgorzata.

- Zauważ, że my się nie wtrącamy w sprawy między tobą a Cezarym - doda Cezary.

- I ty też przestań ingerować w moje życie. Okłamywałaś mnie, manipulowałaś. Gdyby nie twoje intrygi, to w ogóle nie byłoby tej sytuacji. Jeśli to jest moje dziecko, to ja się nim zajmę. Ale ty trzymaj się od nas z daleka - Rawicz postawi sprawę jasno.

- Chcesz mnie odciąć od wnuka?! Nie dopuszczę do tego! - powie stanowczo Rawiczowa.

- Może Sofia będzie dla ciebie bardziej wyrozumiała. Ale jeśli mój związek z Natalią się przez ciebie rozpadnie, to nigdy ci nie wybaczę - zakończy Cezary.

Józefina zmówi się z Sofią za plecami Cezarego w 3035 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że Józefina w 3034 odcinku "Barw szczęścia" nic sobie z tego nie zrobi i tuż po wyjeździe syna zacznie knuć za jego plecami wraz z Sofią. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że została jej już wyłącznie była kochanka swojego syna. Rawiczowa ponownie skontaktuje się z matką małego Czarka i złoży jej propozycję nie do odrzucenia. W 3035 odcinku "Barw szczęścia" matka Cezarego ponownie zaoferuje jego dawnej partnerce pracę w stadninie, a przy okazji zaproponuje jej swoją pomoc w opiece nad dzieckiem, z której Sofia tym razem skorzysta. Szczególnie, że będzie w naprawdę trudniej sytuacji materialnej. Kobieta przeniesie się do niej wraz z synkiem, a Józefina otrzyma zapewnienie, że to właśnie Rawicz jest ojcem jej dziecka, po którym mały Czarek przejmie nie tylko imię!