Barwy szczęścia, odcinek 3034: Małgorzata i Jerzy dowiedzą się o dziecku Sofii. Nie wybaczą tego Józefinie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3034 - piątek, 20.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3034 odcinku "Barw szczęścia" sekret Józefiny i Cezarego wyjdzie na jaw! I choć początkowo Rawiczowie będą ukrywać dziecko Sofii nie tylko przed rodziną Natalii, ale także i samą Zwoleńską, to w 3034 odcinku "Barw szczęścia" w końcu wszyscy się o nim dowiedzą. A wszystko za sprawą Lei (Lena Sobota), która podsłucha rozmowę Cezarego i Józefiny o dziecku, o czym natychmiast doniesie Małgorzacie. I przez to, w pierwszej chwili Zwoleńska pomyśli, że to właśnie Natalia jest w ciąży z Rawiczem, ale prawda szybko wyjdzie na jaw. I choć w grę faktycznie wejdzie dziecko Cezarego, to jednak nie ze Zwoleńską, a jego byłą kochanką, Sofią, o czym prędko dowie się także i prawniczka. Córka Małgorzaty nie będzie mogła darować ukochanemu, że ją okłamał, podobnie z resztą jak sama Zwoleńska będzie miała to za złe Józefinie, której znów da się wykorzystać!

Małgorzata ostro wścieknie się na Józefinę w 3034 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3034 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata będzie miała ogromny żal do Józefiny o to, że tak podle nią zmanipulowała. Zwoleńska da się kupić na bajeczkę Rawiczowej o wielkiej tęsknocie za synem, którego nawet za pośrednictwem córki postanowi ściągnąć do Polski, ale tylko po, aby jego matka mogła dowieść, że Sofia urodziła jego syna! Oczywiście, żona Jerzego nie będzie tego świadoma, dlatego zdecyduje się pomóc, ale słono za to zapłaci, gdyż przez to związek Cezarego z Natalią zawiśnie na włosku. Choć ona znów pozna prawdziwą twarz swojej przyjaciółki, która ponownie ją wykorzysta. I tego w 3034 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata już nie będzie jej w stanie darować. I posunie się nawet do drastyczniejszych kroków wobec podstępnej Józefiny!

Marczakowie wyrzucą Rawiczową z domu w 3035 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3035 odcinku "Barw szczęścia" odbędzie się pożegnanie Lei i Cezarego, którzy wrócą z powrotem do Polski. Rawicz postanowi ratować swój związek ze Zwoleńską, dlatego zostawi sprawę ojcostwa dziecka Sofii i wróci do ukochanej. W przeciwieństwie do Józefiny, która będzie dalej drążyć. Szczególnie, że w 3035 odcinku "Barw szczęścia" u Marczaków już nie będzie miała czego szukać, gdyż nie będzie już mile widzianym gościem w ich domu. I to do tego stopnia, że po wyjeździe Cezarego, Małgorzata i Jerzy wyrzucą ją za drzwi! Dlatego Rawiczowa znów zacznie szukać sobie sojusznika w Sofii! Tym bardziej, że za wszelką cenę będzie chciała dowieść, że mały Czarek jest synem Rawicza! I zdradzamy, że jej się to uda!