Barwy szczęścia, odcinek 3041: Józefina znów zacznie knuć z Sofią przeciwko Natalii?! Małgorzata przewidzi najgorszy scenariusz

"Barwy szczęścia" odcinek 3041 - wtorek, 1.10.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3041 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata dowie się, że Józefina przyjęła pod swój dach Sofię i małego Czarka i to tuż po wylocie Cezarego i Lei (Lena Sobota) z powrotem do Indii. Oczywiście, Zwoleńska od razu domyśli się, że przyjaciółką wcale nie będą kierować dobre pobudki tylko kolejne knucie. Tak samo jak w przypadku samego ściągnięcia Rawicza do Polski, w które ją wrobiła pod pretekstem ogromnej tęsknoty za synem, a w rzeczywistości jedynie ustalenia, czy aby na pewno dziecko Sofii jest jego synem. W 3041 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata będzie przekonana, Rawiczowa w ten sposób znów chce odsunąć Cezarego od Natalii, tym bardziej po wybuchu kryzysu w ich związku!

Małgorzata przejrzy Józefinę w 3041 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3041 odcinku "Barw szczęścia" Zwoleńska będzie pewna, że Rawiczowa ponownie będzie chciała zniszczyć związek Cezarego i Natalii, której nigdy nie lubiła. I choć Józefina będzie już wcześniej ich przekonywać, że tak wcale nie jest i już przekonała się do ich córki, to małżonkowie będą wiedzieć swoje. Tym bardziej, że nie będą w stanie uwierzyć już w żadne jej słowo, gdy odkryją, że tak podle nimi manipulowała. Marczakowie będą tak źli na Rawiczową, że po wyjeździe Cezarego wyrzucą ją za drzwi i nie będą chcieli mieć z nią nic więcej wspólnego. Stąd w 3041 odcinku "Barw szczęścia" Małgorzata będzie już pewna, że wspólnie mieszkanie z Sofią to kolejna intryga Józefiny. Szczególnie, że wówczas zostanie jej już tylko dawna kochanka jej syna i jej prawdopodobny wnuk, którego tak chciała mieć!

Czy związek Natalii i Cezarego przetrwa w 3041 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3041 odcinku "Barw szczęścia" Józefina faktycznie będzie chciała rozwalić związek Natalii i Cezarego? Czy Rawiczowa znów popchnie syna w kierunku byłej kochanki, gdy ta w końcu jej przyzna, że Rawicz jest rzeczywiście ojcem małego Czarka? Tym bardziej, że zgodzi się ona, aby nosił właśnie ich nazwisko. Ale we wszystkim będzie jeszcze jej syn, który w 3041 odcinku "Barw szczęścia" za bardzo będzie kochał Zwoleńską i za bardzo będzie mu na niej zależeć, aby ją stracić. Ale czy i Natalia w końcu mu wybaczy, że ukrył przed nią dziecko Sofii? Tego wszystkiego dowiemy się już niebawem!