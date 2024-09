Barwy szczęścia, odcinek 3035: Wyjazd Cezarego. Wróci z Leą do Indii i nie zajmie się swoim synem Czarkiem

"Barwy szczęścia" odcinek 3035 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3035 odcinku "Barw szczęścia" Cezary wyleci z kraju. Wróci do Natalii (Maria Dejmek), która nie mogła stawić się w Polsce. Przed wylotem złamie nogę, wyląduje w gipsie, więc nie będzie mowy o pojawieniu się wśród bliskich. Rawicz z Leą (Lena Sobota) odwiedzą rodzinę sami. Niestety nie można mówić o miłym i przyjemnym pobycie w kraju. To Józefina zmanipuluje wszystkich i specjalnie ściągnie syna do Polski, by potwierdzić ojcostwo dziecka Sofii. Rawiczowa jest przecież przekonana, że malutki Czaruś to jej wnuczek.

Jak informowaliśmy, na początku nowego sezonu "Barw szczęścia" Cezary faktycznie zobaczy byłą narzeczoną i jej dziecko i na poważnie zmartwi się, że to jego synek. Kobieta sprostuje jednak całą sytuację i wściekle zakomunikuje, iż Czarek to nie jest syn Cezarego. Józefina będzie odmiennego zdania...

Kryzys Natalii i Cezarego podczas pobytu Rawicza w Polsce

Sprawy w "Barwach szczęścia" potoczą się szybko i niespodziewanie. Cezary będzie w patowej sytuacji, bo Józefina nie odpuści naciskania na teorię, że Czarek to jego syn, a z drugiej strony Sofia jasno stwierdzi, iż to nieprawda i Rawicz nie jest biologicznym ojcem jej dziecka. W co tu zatem wierzyć?

Podczas pobytu Cezarego w kraju w nowym sezonie "Barw szczęścia" dojdzie do spięć z Natalią. Cezary postanowi wrócić do ukochanej, jednocześnie ukrywając przed nią prawdę o rzekomym ojcostwie. Wyleci zawalczyć o związek, ale to nie koniec kłopotów.

Cezary wróci do Natalii w 3035 odcinku "Barw szczęścia"

Rawicz wyleci do Indii dokładnie w 3035 odcinku "Barw szczęścia". Chociaż sprawa z dzieckiem Sofii nie będzie do końca rozwiązana, on zabierze Leę i wyjadą do Zwoleńskiej. Rawicz raczej wolałby odpuścić temat ojcostwa, skoro była narzeczona jasno stwierdzi, iż Czarek nie jest jego dzieckiem. Innego zdania będzie Józefina, która dopiero się rozkręci. Zdradzamy, że po wylocie syna do Indii zaproponuje Sofii mieszkanie i pracę. Później przyłapie ją na przyznaniu się do tego, iż mały Czarek to jednak jej wnuk...