Barwy szczęścia, odcinek 3022: Bójka Bruna i Modrzyckiego skończy się tragicznie! Stański nie wie, z kim zadarł - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3022 - wtorek, 3.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" w siedzibie redakcji "Szoku" dojdzie do ostrej jatki. To Bruno wpadnie w szał po tym, jak Amelia wyląduje w szpitalu. Sam znajdzie matkę nieprzytomną na cmentarzu. Od razu wpadnie na to, iż za całą tragedią stoi cwany Modrzycki. To dziennikarz doprowadzi do publikacji pikantnych zdjęć Karoliny i Bruna, by zrobić sensację z ich romansu. Mało tego, z artykułu będzie wynikać, że Bruno "podkradł" kobietę oskarżonemu Rafałowi Zaborskiemu (Wojciech Solarz), a po skazaniu oskarżonego, kochankowie zostaną przyłapani na obściskiwaniu się przed sądem. To faktycznie wzbudzi zainteresowanie, podsyci plotki i zapał do tworzenia dalszych plotek.

Bójka Bruna i Modrzyckiego w redakcji "Szoku"

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" Bruno poczuje zew zemsty. Uzna, że musi załatwić Modrzyckiego, bo to on nakręci spiralę plotek i niesprawdzonych informacji na temat jego uczuć do Karoliny. Wpadnie więc do redakcji "Szoku" i pobije Błażeja przy świadkach! Widzowie zobaczą ostrą bójkę, poleje się trochę krwi, a Stański zostanie wyprowadzony. Czy ta zemsta ma sens i czy biznesmen w ogóle wie, z kim zaczął?

- Nie puszczajcie go! Nie może zwiać przed przyjazdem policji - wykrzyczy wściekły dziennikarz w nowym sezonie "Barw szczęścia".

- Nie mam zamiaru ciekać. I nie boję się ani was, ani policji! - wybuchnie Bruno.

- A powinien pan, bo nie odpuszczę tej napaści! - ostro rzuci Błażej.

Bruno nakręci Modrzyckiego do zniszczenia mu życia?

Takie osoby jak Błażej nie biorą jeńców. Dziennikarz ledwo podniesie się po starciu z Brunem, a już zacznie obmyślać, jak tu bardziej mu dołożyć. Nie chodzi o zemstę fizyczną, a kompletne uprzykrzenie życia Stańskiemu. Zleci w redakcji pełne skupienie na wyciąganie brudów na Stańskiego i jego kochankę. Modrzycki nie zawaha się wciągnąć w potyczki kwestii rozwodu z Bożeną (Marieta Żukowska) oraz opieki nad Tadziem (Józio Trojanowski). Dojdzie do tego, że Broda (Andrzej Popiel) nie zechce dalej brać udziału w tej nagonce i odejdzie z pracy. To jednak nie koniec, bo Błażej będzie tak zdeterminowany i wściekły, że ucieknie się do wszelkich sposobów, by dopaść rywala.