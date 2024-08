Barwy szczęścia, odcinek 3022: Karolina i Bruno w szpitalu. Stański zobaczy lojalność kochanki - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3022 - wtorek, 3.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

W 3022 odcinku "Barw szczęścia" Karolina i Bruno wylądują w szpitalu. To szokująca i przykra dla wszystkich sytuacja. Chodzi o krytyczny stan zdrowia Amelii (Stanisława Celińska), którą Stański znajdzie nieprzytomną na cmentarzu. Szok biznesmena nie zaćmi umysłu, więc kobieta dość szybko znajdzie się pod opieką specjalistów. Nie jest tajemnicą, że wściekły Bruno uzna, że wypadek matki to wina okrutnych plotek i obraźliwego artykułu w "Szoku". To oczywiście Modrzycki (Piotr Ligenza) sprawi, że życie Stańskiego zmieni się w koszmar.

Karolina wesprze Stańskiego w szpitalu w 3022 odcinku "Barw szczęścia"

To będzie prawdziwy sprawdzian relacji w 3022 odcinku "Barw szczęścia". Karolina stanie na wysokości zadania i wesprze Bruna w trudnym momencie. Zostanie z mężczyzną, kiedy specjaliści rozpoczną walkę o życie i zdrowie Amelii. Zdradzamy, że sytuacja skończy się pomyślnie. Kobieta nie umrze w szpitalu, ale to nie oznacza, że wszelkie kłopoty znikną. Wręcz przeciwnie, ponieważ w 3022 odcinku "Barw szczęścia" wściekły Stański będzie przekonany, że stan matki ma bezpośredni związek z plotkami umieszczonymi w "Szoku". Dojdzie do szokującego zwrotu akcji, bo Bruno dorwie i pobije Błażeja! Dojdzie do ostrej konfrontacji!

Bruno nie zawiedzie się na Karolinie. Stworzą prawdziwą parę?

Nie jest tajemnicą, że Karolina i Bruno bardzo zbliżą się do siebie w nowym sezonie "Barw szczęścia". Będą mieli wiele przeszkód do pokonania, ale już w 3022 odcinku "Barw szczęścia" Stański zobaczy, że może liczyć na kochankę. Czy będzie z tego piękne uczucie i prawdziwa, długotrwała relacja? O tym widzowie przekonają się wraz z nadejściem kolejnego sezonu serialu.